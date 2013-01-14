Додано: Сер 26 гру, 2018 06:21

Kudrjavuy написав: lapay

Ой... ли?

https://mikroskop.net.ua/posredi-voenno ... -yakovina/

Тогда кто и чьи "эти"?. Ой... ли?Тогда кто и чьи "эти"?.

О политике ещё раз:- Вы хотите назвать "это" перспективой?Всё же хочу напомнить, что Украина 2000х(пока ещё славянское государство) - это не Германия 1950х.И Орды с Востока никогда не несли цивилизацию, за всю нашу историю - это всегда был грабёж и разрушения. Кто может гарантировать, что насильно навязанное противостояние - это перспектива объединения? Или Вы забыли о Курской области, Белгородской, Краснодарском крае, Волгограде,...??? Или у Вас уже это не даёт никаких эмоций? А ведь даже сегодняшний Сахалин по сути заселён и освоен этническими украинцами! Может наоборот - деградация стран бывшего СССР только и происходит по причине имперских замашек тупой морквши, с имперскими замашками?В то же время "контроль Запада" из новейшей истории Украины - Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Österreich-Ungarn, România Mare, Drittes Reich,...- Нёс не меньше внутренних конфликтов, с целью разрушения Украины, её этноса,... .