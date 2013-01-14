freeze написав:

detroytred написав: Удивительная ситуация!

Если честно, то какие то действия путина все больше натягиваются на поддержку Порошенко на выборах.У Вовы смею вас уверить сейчас одни из самых дорогих политтехнологов работают, в том числе и западные, и заявлять в открытую, что он не поддерживает Порошенко на выборах, но при этом зачитывает по бумажке высокие или якобы высокие рейтинги Тимошенко и Зеленского, путин явно топит двух последних.Хотел бы утопить Порошенко освободил бы моряков и пропустил бы без проблем пару катеров в Азов, снял бы арест с Липецкой фабрики, побазарил бы по телефону с Порошенко, а потом бы ненавязчиво вспомнил о теплой и продуктивной беседе.Все это ему уверен советовали сделать, чтобы сбить рейтинг Порошенко.Но что то мутно все, или топит за Порошенко или впал в маразм.