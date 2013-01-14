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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:23
Это обычная риторика нагнетания в стилистике Трампа перед вчерашними переговорами с Путиным, вроде вчера оба посидели со слов обоих неплохо.
Бацька один из самых опытных переговорщиков, и диктатор, и санкции с Белоруси Запад снял, и Украине нашептывает, я же ваш, мы - братья, хотя бы за день до агрессии РФ против Украины я по секретным каналам вас предупрежу.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:33
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detroytred
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:40
У Суркова даже есть совместный альбом с Вадимом Самойловым из Агата Кристи, в смысле альбом на стихи Суркова. Разносторонний товарищ.
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