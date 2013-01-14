RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4140414141424143
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:23

  detroytred написав:Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більше не називає Росію "братньою державою", тому що "у Росії це не сприймається".

https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/24/7202218/

Интересно, что изменилось?


Это обычная риторика нагнетания в стилистике Трампа перед вчерашними переговорами с Путиным, вроде вчера оба посидели со слов обоих неплохо.
Бацька один из самых опытных переговорщиков, и диктатор, и санкции с Белоруси Запад снял, и Украине нашептывает, я же ваш, мы - братья, хотя бы за день до агрессии РФ против Украины я по секретным каналам вас предупрежу.
freeze
4
 
Повідомлень: 8952
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:33

freeze
Рука Суркова. Голова:
http://m.rosbalt.ru/like/2018/12/17/1753491.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20702
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:40

  detroytred написав:freeze
Рука Суркова. Голова:
http://m.rosbalt.ru/like/2018/12/17/1753491.html


У Суркова даже есть совместный альбом с Вадимом Самойловым из Агата Кристи, в смысле альбом на стихи Суркова. Разносторонний товарищ.
freeze
4
 
Повідомлень: 8952
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 3573 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 4140414141424143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5725
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11398)
26.12.2018 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.