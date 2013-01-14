А как мы будем работать, если уже 5 месяцев людям не платили ни копейки. При этом зарплата у многих минимальная — три тысячи гривен. И даже этих денег люди не видят».

На Донетчине девятые сутки бастуют работницы шахт ГП «Селидовуголь»26.12.2018,На ГП «Селидовуголь» на Донетчине девятые сутки продолжается акция протеста работниц службы качества, женщины требуют погасить задолженность по зарплате, которая у некоторых из бастующих составляет более пяти месяцев.Сейчас забастовку продолжают три участка, занимающихся техническим контролем качества угля, сообщила ИА «Вчасно» сотрудница службы качества Татьяна Лойко.По словам Татьяны Лойко, руководство предприятия полностью игнорирует протестующих женщин, и даже накануне новогодних праздников им не обещают никаких выплат.«Мы просто ходим на работу, но не выполняем свои обязанности, — рассказала Татьяна Лойко. — Руководство Г П „Селидовуголь“, похоже, даже и не думает ничего решать. Нам даже не обещают зарплату. Никто из руководителей не пытается с нами вести никаких переговоров. Были только звонки начальникам участков, спрашивали, будем мы работать или нет.Женщины утверждают, что когда началась акция протеста, на работниц службы качества начали оказывать давление и угрозами некоторых сотрудниц заставили вернуться к работе.«В начале акцию протеста поддержали все участки службы качества, но сразу после этого руководство ОТ ТККУ начало составлять акты о нарушениях трудовой дисциплины на всех отказавшихся от работы, — говорят женщины. — Запугивали увольнением, обещали отставить без куска хлеба. Некоторые не выдержали этого и вернулись к работе. После этого угрозы прекратились».Сейчас акцию протеста продолжает около 30 человек.«Сейчас на нас всех составили по 3 акта о том, что мы нарушаем трудовую дисциплину, — говорят женщины. — Нам сказали, что нами будет заниматься какая-то комиссия, вероятно, это опять какое-то давление. Но мы будем стоять до последнего, пока не решится вопрос с выплатой зарплаты. Нам есть нечего, нам новый год встречать не с чем.По словам протестующих, за время забастовки ГП «Селидовуголь» отгрузило более 4 тысяч тонн угля. Наземные рабочие должны получать зарплату именно от реализации угля, однако денег люди не получили.