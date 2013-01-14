Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это обычная риторика нагнетания в стилистике Трампа перед вчерашними переговорами с Путиным, вроде вчера оба посидели со слов обоих неплохо. Бацька один из самых опытных переговорщиков, и диктатор, и санкции с Белоруси Запад снял, и Украине нашептывает, я же ваш, мы - братья, хотя бы за день до агрессии РФ против Украины я по секретным каналам вас предупрежу.
Starikan написав:Кстати, Бойко - темная лошадка. Пролетарский пояс (восток, юго-восток) вполне может дать ему высокий результат на выборах на обещаниях "мир любой ценой" и "построим новые паровозостроительные заводы".
Вчера и Зеленский сделал знаковые заявления - - военным путем решение проблемы ОРДЛО полностью исключаю - выдвину пути решения проблемы ОРДЛО на референдум, пусть народ сам решает, а не спихивает решение на депутатов
Первое очевидно, второе - а что такое "решение проблемы"? Какие конкретно вопросы нужно выносить на референдум?
Starikan написав:Какие конкретно вопросы нужно выносить на референдум?
Тут можно предполагать, поскольку тактика объясненная Зеленским такова, после переговоров с РФ рассматриваем требований условных пожеланий РФ, которые могут привести к тому, чтобы россияне оттуда умотали. Отбрасываем крайние, а приемлимые выносятся на референдум. Можно предположить, что можно вынести на референдум вопросы: 1/ Согласны ли вы на полную амнистию тех, кто не участвовал в убийствах, например 2/ Согласны ли вы проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам под контролем ОБСЕ и ООН 3/ Согласны ли вы на поэтапный ввод миротворцев Можно еще что-то подумать. Но тут надо иметь сначала полный список так называемых пожеланий противной стороны, чтобы что-то писать, пока это выглядит так.
На основании решений референдума проводится второй этап переговоров с участием больших стран. Решения референдума не обсуждаются, а выполняются.
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Беларуси и России. Вместе с тем чиновник обвинил Беларусь в ввозе санкционных и таможенных товаров на территорию РФ.
«Мы говорим белорусской стороне, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары – сигареты, наш рынок заполняют», – отметил Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Starikan написав:Кстати, Бойко - темная лошадка. Пролетарский пояс (восток, юго-восток) вполне может дать ему высокий результат на выборах на обещаниях "мир любой ценой" и "построим новые паровозостроительные заводы".
Вчера и Зеленский сделал знаковые заявления - - военным путем решение проблемы ОРДЛО полностью исключаю - выдвину пути решения проблемы ОРДЛО на референдум, пусть народ сам решает, а не спихивает решение на депутатов
"Обещать не значит жениться"! Люля сейчас "несёт" поболее - по факту напомню: Украина никогда не имела Президента, что исполнил бы свои предвыборные обещания! Скорее наоборот "обещания": в "этом кинет" Как уже ранее говорил в оккупированной части Мы сейчас ничего не сделаем, но что бы в контролируемой части сровнять ситуацию с оккупированной - это ещё необходимо "постараться." шакалы - рвут на части ибо уже "поделили между собой"(приняли решение о "приватизации"):
На Донетчине девятые сутки бастуют работницы шахт ГП «Селидовуголь» 26.12.2018, https://vchasnoua.com/donbass/58984-na- ... u-zarplaty На ГП «Селидовуголь» на Донетчине девятые сутки продолжается акция протеста работниц службы качества, женщины требуют погасить задолженность по зарплате, которая у некоторых из бастующих составляет более пяти месяцев. Сейчас забастовку продолжают три участка, занимающихся техническим контролем качества угля, сообщила ИА «Вчасно» сотрудница службы качества Татьяна Лойко.
По словам Татьяны Лойко, руководство предприятия полностью игнорирует протестующих женщин, и даже накануне новогодних праздников им не обещают никаких выплат.
«Мы просто ходим на работу, но не выполняем свои обязанности, — рассказала Татьяна Лойко. — Руководство Г П „Селидовуголь“, похоже, даже и не думает ничего решать. Нам даже не обещают зарплату. Никто из руководителей не пытается с нами вести никаких переговоров. Были только звонки начальникам участков, спрашивали, будем мы работать или нет. А как мы будем работать, если уже 5 месяцев людям не платили ни копейки. При этом зарплата у многих минимальная — три тысячи гривен. И даже этих денег люди не видят».
Женщины утверждают, что когда началась акция протеста, на работниц службы качества начали оказывать давление и угрозами некоторых сотрудниц заставили вернуться к работе.
«В начале акцию протеста поддержали все участки службы качества, но сразу после этого руководство ОТ ТККУ начало составлять акты о нарушениях трудовой дисциплины на всех отказавшихся от работы, — говорят женщины. — Запугивали увольнением, обещали отставить без куска хлеба. Некоторые не выдержали этого и вернулись к работе. После этого угрозы прекратились».
Сейчас акцию протеста продолжает около 30 человек.
«Сейчас на нас всех составили по 3 акта о том, что мы нарушаем трудовую дисциплину, — говорят женщины. — Нам сказали, что нами будет заниматься какая-то комиссия, вероятно, это опять какое-то давление. Но мы будем стоять до последнего, пока не решится вопрос с выплатой зарплаты. Нам есть нечего, нам новый год встречать не с чем. При этом все молчат — и руководство „Селидовугля“, и профсоюзы, и СМИ. Что нам сделать, чтобы о нас вспомнили, чтобы нам помогли?»
По словам протестующих, за время забастовки ГП «Селидовуголь» отгрузило более 4 тысяч тонн угля. Наземные рабочие должны получать зарплату именно от реализации угля, однако денег люди не получили.
Это как раз тот случай когда женщины в робах, днём и ночью, снег и мороз,... с вагонов - "тягают" на себе пробы угля мешками.(лаборанты, химики,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.