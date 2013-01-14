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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4142414341444145>
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Тут можно предполагать, поскольку тактика объясненная Зеленским такова, после переговоров с РФ рассматриваем требований условных пожеланий РФ, которые могут привести к тому, чтобы россияне оттуда умотали.
Отбрасываем крайние, а приемлимые выносятся на референдум.
Можно предположить, что можно вынести на референдум вопросы:
1/ Согласны ли вы на полную амнистию тех, кто не участвовал в убийствах, например
2/ Согласны ли вы проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам под контролем ОБСЕ и ООН
3/ Согласны ли вы на поэтапный ввод миротворцев
Можно еще что-то подумать. Но тут надо иметь сначала полный список так называемых пожеланий противной стороны, чтобы что-то писать, пока это выглядит так.

На основании решений референдума проводится второй этап переговоров с участием больших стран. Решения референдума не обсуждаются, а выполняются.

Ніхто таку дурню на референдум не винесе. Якщо буде, то по вступу до НАТО. В нас взагалі референдуми не практикують, бо результати треба затверджувати 300 голосами, бо все значуще змінює Конституцію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:04

  Sommer написав:И собственно свеженький пример:
Силуанов заявил, что Беларусь потеряла доверие союзника в России
https://belsat.eu/ru/news/siluanov-zayavil-chto-belarus-poteryala-doverie-soyuznika-v-rossii/
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Беларуси и России. Вместе с тем чиновник обвинил Беларусь в ввозе санкционных и таможенных товаров на территорию РФ.

«Мы говорим белорусской стороне, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары – сигареты, наш рынок заполняют», – отметил Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Те, условия создания Таможенного Союза(если меня память не подводит), что подписала давно Беларусь, предусматривают все Импортно-экспортные отношения только через Мацкву, единую валюту, единые налоговые правила, единую армию, и пр. пр. пр...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

lapay написав:
  freeze написав:Тут можно предполагать, поскольку тактика объясненная Зеленским такова, после переговоров с РФ рассматриваем требований условных пожеланий РФ, которые могут привести к тому, чтобы россияне оттуда умотали.
Отбрасываем крайние, а приемлимые выносятся на референдум.
Можно предположить, что можно вынести на референдум вопросы:
1/ Согласны ли вы на полную амнистию тех, кто не участвовал в убийствах, например
2/ Согласны ли вы проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам под контролем ОБСЕ и ООН
3/ Согласны ли вы на поэтапный ввод миротворцев
Можно еще что-то подумать. Но тут надо иметь сначала полный список так называемых пожеланий противной стороны, чтобы что-то писать, пока это выглядит так.

На основании решений референдума проводится второй этап переговоров с участием больших стран. Решения референдума не обсуждаются, а выполняются.

Ніхто таку дурню на референдум не винесе. Якщо буде, то по вступу до НАТО. В нас взагалі референдуми не практикують, бо результати треба затверджувати 300 голосами, бо все значуще змінює Конституцію.
А зачем референдум по вступлению в Нато, если нас туда не собираются приглашать? Глупость, чистый бессмысленный пропагандизм.
Чтобы идти к стандартам Нато, надо лишь желание высших чиновников, ответственных за бюджет министерства обороны.

Зеленский сказал, что идеал госуправления это Швейцария с ее еженедельными референдумами от местного уровня квартала до общих.
Если депутаты будут ставить палки в колеса, можно назначать всеобщие интернет-референдумы.

Это я просто пересказываю вам слова Зеленского.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Зеленский сказал, что идеал госуправления это Швейцария с ее еженедельными референдумами от местного уровня квартала до общих.
Если депутаты будут ставить палки в колеса, можно назначать всеобщие интернет-референдумы.

Это я просто пересказываю вам слова Зеленского.

Нє, як кажуть, мріяти не шкідливо, тільки мрійники, в нас, довго не протримаються. В багатьох країнах є обмеження на тему референдумів - по зміні податків, територіальної цілістності і т.д.
В нас на референдуми підуть, в основному, пенсіонери, і такого понаприймають... Особливо зараз, коли об'єктивно треба класти на совкові підходи до життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:00

Реальные достижения в ЛНР!
http://lug-info.com/news/one/lifty-v-mnogoetazhkakh-luganska-budut-rabotat-vsyu-novogodnyuyu-noch-meriya-41343
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.

"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.

В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.


Украина обзавидуется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:34

justit
Теперь знаете.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:02

  detroytred написав:justit
Теперь знаете.


Нет, ибо "Weihnachtsmann"
Хотя, это не есть неожиданно для меня :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:58

Re: вс

ВП все. и че?
sal
 
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  sal написав:ВП все. и че?

мир,дружба, праздники
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:19

  Sommer написав:Реальные достижения в ЛНР!
http://lug-info.com/news/one/lifty-v-mnogoetazhkakh-luganska-budut-rabotat-vsyu-novogodnyuyu-noch-meriya-41343
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.

"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.

В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.


Украина обзавидуется.

Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.
YKK
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