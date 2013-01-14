Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Тут можно предполагать, поскольку тактика объясненная Зеленским такова, после переговоров с РФ рассматриваем требований условных пожеланий РФ, которые могут привести к тому, чтобы россияне оттуда умотали. Отбрасываем крайние, а приемлимые выносятся на референдум. Можно предположить, что можно вынести на референдум вопросы: 1/ Согласны ли вы на полную амнистию тех, кто не участвовал в убийствах, например 2/ Согласны ли вы проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам под контролем ОБСЕ и ООН 3/ Согласны ли вы на поэтапный ввод миротворцев Можно еще что-то подумать. Но тут надо иметь сначала полный список так называемых пожеланий противной стороны, чтобы что-то писать, пока это выглядит так.
На основании решений референдума проводится второй этап переговоров с участием больших стран. Решения референдума не обсуждаются, а выполняются.
Ніхто таку дурню на референдум не винесе. Якщо буде, то по вступу до НАТО. В нас взагалі референдуми не практикують, бо результати треба затверджувати 300 голосами, бо все значуще змінює Конституцію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Беларуси и России. Вместе с тем чиновник обвинил Беларусь в ввозе санкционных и таможенных товаров на территорию РФ.
«Мы говорим белорусской стороне, что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары – сигареты, наш рынок заполняют», – отметил Антон Силуанов, сообщает ТАСС.
Те, условия создания Таможенного Союза(если меня память не подводит), что подписала давно Беларусь, предусматривают все Импортно-экспортные отношения только через Мацкву, единую валюту, единые налоговые правила, единую армию, и пр. пр. пр...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Тут можно предполагать, поскольку тактика объясненная Зеленским такова, после переговоров с РФ рассматриваем требований условных пожеланий РФ, которые могут привести к тому, чтобы россияне оттуда умотали. Отбрасываем крайние, а приемлимые выносятся на референдум. Можно предположить, что можно вынести на референдум вопросы: 1/ Согласны ли вы на полную амнистию тех, кто не участвовал в убийствах, например 2/ Согласны ли вы проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам под контролем ОБСЕ и ООН 3/ Согласны ли вы на поэтапный ввод миротворцев Можно еще что-то подумать. Но тут надо иметь сначала полный список так называемых пожеланий противной стороны, чтобы что-то писать, пока это выглядит так.
На основании решений референдума проводится второй этап переговоров с участием больших стран. Решения референдума не обсуждаются, а выполняются.
Ніхто таку дурню на референдум не винесе. Якщо буде, то по вступу до НАТО. В нас взагалі референдуми не практикують, бо результати треба затверджувати 300 голосами, бо все значуще змінює Конституцію.
А зачем референдум по вступлению в Нато, если нас туда не собираются приглашать? Глупость, чистый бессмысленный пропагандизм. Чтобы идти к стандартам Нато, надо лишь желание высших чиновников, ответственных за бюджет министерства обороны.
Зеленский сказал, что идеал госуправления это Швейцария с ее еженедельными референдумами от местного уровня квартала до общих. Если депутаты будут ставить палки в колеса, можно назначать всеобщие интернет-референдумы.
freeze написав:Зеленский сказал, что идеал госуправления это Швейцария с ее еженедельными референдумами от местного уровня квартала до общих. Если депутаты будут ставить палки в колеса, можно назначать всеобщие интернет-референдумы.
Это я просто пересказываю вам слова Зеленского.
Нє, як кажуть, мріяти не шкідливо, тільки мрійники, в нас, довго не протримаються. В багатьох країнах є обмеження на тему референдумів - по зміні податків, територіальної цілістності і т.д. В нас на референдуми підуть, в основному, пенсіонери, і такого понаприймають... Особливо зараз, коли об'єктивно треба класти на совкові підходи до життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.
"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.
В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.
Украина обзавидуется.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.
"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.
В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.
Украина обзавидуется.
Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.