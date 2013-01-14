|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:22
YKK написав:
отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.
Чем дороже - тем качественнее) не?)..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3163
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00
justit
А для меня похоже полная неожиданность.
По-Вашему.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20705
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 2791 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:39
detroytred написав:
justit
А для меня похоже полная неожиданность.
По-Вашему.
Та и вышло.
По ссылке, если прочли, там ничего про Деда Мороза
не сказано.
p.s. есть у меня глупая привычка проверять то, чего не знал,
но услышал непроверенное утверждение
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4853
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:47
19yuriy91 написав: sal написав:
ВП все. и че?
мир,дружба, праздники
Своя рубашка ближе к телу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6141
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14905
|
|
|183
|83336
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5732
|
|