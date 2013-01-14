Чем дороже - тем качественнее) не?)..
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:22
Re: лифты
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:39
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:47
Своя рубашка ближе к телу.
"Кому то":
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:38
justit
Объясню.
То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости.
(не предполагал только, что это будете именно Вы)).
Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.
Если же Вам так принципиально, то:
Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.
С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. Или наоборот?
Короче: как называются чудики с белой бородой и красной шубой в каждой стране, местности -- это название для этой страны, местности.
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