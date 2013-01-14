Додано: Чет 27 гру, 2018 15:38

justitОбъясню.То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости.(не предполагал только, что это будете именно Вы)).Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.Если же Вам так принципиально, то:Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. Или наоборот?Короче: как называются чудики с белой бородой и красной шубой в каждой стране, местности -- это название для этой страны, местности.