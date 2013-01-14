Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости. (не предполагал только, что это будете именно Вы)).
Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.
Если же Вам так принципиально, то: Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.
С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. Или наоборот?
Вроде бы всё правильно, но последнее предложение попахивает заказухой:
"На войне цель оправдывает средства", - волонтер Донік четвер, 27 грудень 2018, 14:46 http://donikroman.patrioty.org.ua/blogs ... 60486.html Вот лично мне глубоко плевать, каким способом убивают на фронте боевиков РФ. Вот если к примеру, усиливают взрывное устройство рубленными гвоздями или саморезами, мне в принципе фиолетово. Хотя это может быть даже где то запрещено. Потому что мне понятен и важен результат. Враг должен быть убит. То, что иногда наши ландшафтные дизайнеры, которых как бы нет, работают запрещенным калибром подавляя батареи противника, тоже не очень по правилам (минским), не этично и как бы даже аморально с высокоэтической точки зрения моралистов теоретиков. Когда наши ССОшники минируют в тылу врага питейное заведение или к примеру, ставят растяжку на двери дома террориста, это тоже как-то не очень высокодуховно. Нет благородства, нет правильности. Все ж должно быть красиво. Но это война. И всем кто за нас, нравится, когда очередной лаптеногий склеивает свои лапти. И нам очень нравится, когда успешно минируют в тылу врага и в самой безопасной, можно сказать интимной зоне, кто-то внезапно взрывается. Или, когда в результате спецоперации, ордынцы начинают мочить друг друга. Хотя как то, не очень порядочно так стравливать людей. Можно сказать, ссорить друзей. Но нам нравится. Потому что война.
И, казалось бы, при чем тут гребанный гепа и президентские выборы? Наверное при том, что у нас война.
А давайте реально. Те чистоплюи, кому не нравится, что Кернес поддержал Порошенко, кого бы вы хотели, чтобы он поддержал? Приедьте в Харьков, поживите недельки три. Только не наскоком с друзьями единомышленниками по кабакам и барам, а походите в ощадбанк, да на троллейбусах покатайтесь. Послушайте люмпенов и пенсионеров. А потом уже и выводы выводить будете. Харьков город миллионник. И я не знаю, чем Порошенко держит за яйца Кернеса. Но я знаю, что Кернес по-прежнему держит за яйца Харьков. Вот этими самыми бабушками и люмпеном. Потому нехер умничать. Красивые, модные, интеллектуальные и продвинутые в своем большинстве забьют хер на выборы. А бабушки пойдут голосовать за того, за кого Кернес укажет. И мне плевать, как это сделано. Заеб@ли эстеты и умники. У нас 5 год война. В 14 году все с опаской смотрели на БПП. А в противовес ему голосовали на парламентских за НФ. Потому что типа у НФ была команда, а у БПП сборище перебежчиков отовсюду, бизнесменов и перекрасившихся рыгов. В итоге какой результат дает Порошенко без команды на старте и какой слаженная майдановская команда НФ? Вот то то же. Определитесь чего хотим. Просрать Украину в белых перчатках, или победить в войне за Независимость. А на войне, красиво не бывает. Кровь, говно, грязь и сопли. Так вот, выборы — это та же война. Просрем – и она придет в наши дома. И мне решительно пихуй, Кернес, условный Труханов или еще какая-то гадость. Потому что мне нужен результат. Тот, ради которого я 5 год въ@бую в полях. То по одной теме, то по другой. А нужный стране результат, сейчас, может дать только Порошенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.
"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.
В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.
Украина обзавидуется.
Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.
«С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления», – сообщила она. Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.
sal написав:«С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления», – сообщила она. Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.
на сайте НКРЭКУ по этому поводу нет никакой информации...
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