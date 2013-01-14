"На войне цель оправдывает средства", - волонтер Донікчетвер, 27 грудень 2018, 14:46Вот лично мне глубоко плевать, каким способом убивают на фронте боевиков РФ. Вот если к примеру, усиливают взрывное устройство рубленными гвоздями или саморезами, мне в принципе фиолетово. Хотя это может быть даже где то запрещено. Потому что мне понятен и важен результат. Враг должен быть убит. То, что иногда наши ландшафтные дизайнеры, которых как бы нет, работают запрещенным калибром подавляя батареи противника, тоже не очень по правилам (минским), не этично и как бы даже аморально с высокоэтической точки зрения моралистов теоретиков. Когда наши ССОшники минируют в тылу врага питейное заведение или к примеру, ставят растяжку на двери дома террориста, это тоже как-то не очень высокодуховно. Нет благородства, нет правильности. Все ж должно быть красиво. Но это война. И всем кто за нас, нравится, когда очередной лаптеногий склеивает свои лапти. И нам очень нравится, когда успешно минируют в тылу врага и в самой безопасной, можно сказать интимной зоне, кто-то внезапно взрывается. Или, когда в результате спецоперации, ордынцы начинают мочить друг друга. Хотя как то, не очень порядочно так стравливать людей. Можно сказать, ссорить друзей. Но нам нравится. Потому что война.И, казалось бы, при чем тут гребанный гепа и президентские выборы? Наверное при том, что у нас война.А давайте реально. Те чистоплюи, кому не нравится, что Кернес поддержал Порошенко, кого бы вы хотели, чтобы он поддержал? Приедьте в Харьков, поживите недельки три. Только не наскоком с друзьями единомышленниками по кабакам и барам, а походите в ощадбанк, да на троллейбусах покатайтесь. Послушайте люмпенов и пенсионеров. А потом уже и выводы выводить будете. Харьков город миллионник. И я не знаю, чем Порошенко держит за яйца Кернеса. Но я знаю, что Кернес по-прежнему держит за яйца Харьков. Вот этими самыми бабушками и люмпеном. Потому нехер умничать. Красивые, модные, интеллектуальные и продвинутые в своем большинстве забьют хер на выборы. А бабушки пойдут голосовать за того, за кого Кернес укажет. И мне плевать, как это сделано. Заеб@ли эстеты и умники. У нас 5 год война.В 14 году все с опаской смотрели на БПП. А в противовес ему голосовали на парламентских за НФ. Потому что типа у НФ была команда, а у БПП сборище перебежчиков отовсюду, бизнесменов и перекрасившихся рыгов. В итоге какой результат дает Порошенко без команды на старте и какой слаженная майдановская команда НФ? Вот то то же.Определитесь чего хотим. Просрать Украину в белых перчатках, или победить в войне за Независимость. А на войне, красиво не бывает. Кровь, говно, грязь и сопли. Так вот, выборы — это та же война. Просрем – и она придет в наши дома.И мне решительно пихуй, Кернес, условный Труханов или еще какая-то гадость. Потому что мне нужен результат. Тот, ради которого я 5 год въ@бую в полях. То по одной теме, то по другой. А нужный стране результат, сейчас, может дать только Порошенко.