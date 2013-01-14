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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4142414341444145
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:22

Re: лифты

  YKK написав:отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.

Чем дороже - тем качественнее) не?)..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:00

justit
А для меня похоже полная неожиданность.
По-Вашему.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:39

  detroytred написав:justit
А для меня похоже полная неожиданность.
По-Вашему.


Та и вышло.
По ссылке, если прочли, там ничего про Деда Мороза не сказано.

p.s. есть у меня глупая привычка проверять то, чего не знал,
но услышал непроверенное утверждение :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:47

  19yuriy91 написав:
  sal написав:ВП все. и че?

мир,дружба, праздники

Своя рубашка ближе к телу.
"Кому то":
https://mikroskop.net.ua/im-plevat-na-u ... -kanikuly/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:38

justit
Объясню.

То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости.
(не предполагал только, что это будете именно Вы)).

Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.

Если же Вам так принципиально, то:
Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.

С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. Или наоборот?

https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D0%B ... /a-5042948

Короче: как называются чудики с белой бородой и красной шубой в каждой стране, местности -- это название для этой страны, местности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:46

Вроде бы всё правильно, но последнее предложение попахивает заказухой:
"На войне цель оправдывает средства", - волонтер Донік
четвер, 27 грудень 2018, 14:46
http://donikroman.patrioty.org.ua/blogs ... 60486.html
Вот лично мне глубоко плевать, каким способом убивают на фронте боевиков РФ. Вот если к примеру, усиливают взрывное устройство рубленными гвоздями или саморезами, мне в принципе фиолетово. Хотя это может быть даже где то запрещено. Потому что мне понятен и важен результат. Враг должен быть убит. То, что иногда наши ландшафтные дизайнеры, которых как бы нет, работают запрещенным калибром подавляя батареи противника, тоже не очень по правилам (минским), не этично и как бы даже аморально с высокоэтической точки зрения моралистов теоретиков. Когда наши ССОшники минируют в тылу врага питейное заведение или к примеру, ставят растяжку на двери дома террориста, это тоже как-то не очень высокодуховно. Нет благородства, нет правильности. Все ж должно быть красиво. Но это война. И всем кто за нас, нравится, когда очередной лаптеногий склеивает свои лапти. И нам очень нравится, когда успешно минируют в тылу врага и в самой безопасной, можно сказать интимной зоне, кто-то внезапно взрывается. Или, когда в результате спецоперации, ордынцы начинают мочить друг друга. Хотя как то, не очень порядочно так стравливать людей. Можно сказать, ссорить друзей. Но нам нравится. Потому что война.

И, казалось бы, при чем тут гребанный гепа и президентские выборы? Наверное при том, что у нас война.

А давайте реально. Те чистоплюи, кому не нравится, что Кернес поддержал Порошенко, кого бы вы хотели, чтобы он поддержал? Приедьте в Харьков, поживите недельки три. Только не наскоком с друзьями единомышленниками по кабакам и барам, а походите в ощадбанк, да на троллейбусах покатайтесь. Послушайте люмпенов и пенсионеров. А потом уже и выводы выводить будете. Харьков город миллионник. И я не знаю, чем Порошенко держит за яйца Кернеса. Но я знаю, что Кернес по-прежнему держит за яйца Харьков. Вот этими самыми бабушками и люмпеном. Потому нехер умничать. Красивые, модные, интеллектуальные и продвинутые в своем большинстве забьют хер на выборы. А бабушки пойдут голосовать за того, за кого Кернес укажет. И мне плевать, как это сделано. Заеб@ли эстеты и умники. У нас 5 год война.
В 14 году все с опаской смотрели на БПП. А в противовес ему голосовали на парламентских за НФ. Потому что типа у НФ была команда, а у БПП сборище перебежчиков отовсюду, бизнесменов и перекрасившихся рыгов. В итоге какой результат дает Порошенко без команды на старте и какой слаженная майдановская команда НФ? Вот то то же.
Определитесь чего хотим. Просрать Украину в белых перчатках, или победить в войне за Независимость. А на войне, красиво не бывает. Кровь, говно, грязь и сопли. Так вот, выборы — это та же война. Просрем – и она придет в наши дома.
И мне решительно пихуй, Кернес, условный Труханов или еще какая-то гадость. Потому что мне нужен результат. Тот, ради которого я 5 год въ@бую в полях. То по одной теме, то по другой. А нужный стране результат, сейчас, может дать только Порошенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:05

  YKK написав:
  Sommer написав:Реальные достижения в ЛНР!
http://lug-info.com/news/one/lifty-v-mnogoetazhkakh-luganska-budut-rabotat-vsyu-novogodnyuyu-noch-meriya-41343
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.

"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.

В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.


Украина обзавидуется.

Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.



Колись були новини а ля

http://novosti.dn.ua/news/159363-ehsta- ... htogo-goda


А зараз - на новий рік будуть працювати ліфти (які взагалі працюють). Сумно...

Нічо. Візьміть паспорт лнр і в єгипет. Погрійтесь.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:11

Re: только ли?

«С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления», – сообщила она. Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:36

  sal написав:«С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления», – сообщила она. Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.

на сайте НКРЭКУ по этому поводу нет никакой информации...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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