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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4143414441454146
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Объясню.

То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости.
(не предполагал только, что это будете именно Вы)).

Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.

Если же Вам так принципиально, то:
Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.

С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. .
Вы так просто на подколы попадаетесь, что я никак не пойму

Суть в том, что Вы тут о серьёзных вещах рассуждаете, и в то же время прокалываетесь на таких мелочах.

Может потому и стебаются?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13

  YKK написав:
  Sommer написав:Реальные достижения в ЛНР!
http://lug-info.com/news/one/lifty-v-mnogoetazhkakh-luganska-budut-rabotat-vsyu-novogodnyuyu-noch-meriya-41343
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.

"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.

В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.


Украина обзавидуется.

Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.

Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !!
Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно.
Цены можно сравнивать на ЖКХ.
Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 4143414441454146
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