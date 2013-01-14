RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4143414441454146
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Объясню.

То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости.
(не предполагал только, что это будете именно Вы)).

Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.

Если же Вам так принципиально, то:
Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.

С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. .
Вы так просто на подколы попадаетесь, что я никак не пойму

Суть в том, что Вы тут о серьёзных вещах рассуждаете, и в то же время прокалываетесь на таких мелочах.

Может потому и стебаются?
justit
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:13

  YKK написав:
  Sommer написав:Реальные достижения в ЛНР!
http://lug-info.com/news/one/lifty-v-mnogoetazhkakh-luganska-budut-rabotat-vsyu-novogodnyuyu-noch-meriya-41343
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.

"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.

В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.


Украина обзавидуется.

Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.

Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !!
Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно.
Цены можно сравнивать на ЖКХ.
Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 153 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:42

justit
Мелочи есть мелочи.

А вот то, что основание для *стеба* стебальщики, как привило, придумывают (берут с огромной натяжкой, мне не нравится.

Также, как и то, что даже после объяснения моего продолжают отталкиваться от своей первоначальной позиции.

Вот Вы, например, заявляя о *прокалываетесь на таких мелочах*, продолжаете считать, что я не знал о такой мелочи - на Западе не Дед Мороз.

Возникает вопрос - а зачем я столько объяснял в предыдущем сообщении своё мнение? Если Вы придумаете за меня.

По такой же схеме только и по серьёзным вопросам поступают некоторые оппоненты.

Не интересно...

З.Ы. разница между мной и Ко - я спрашиваю, если непонятно. Я отталкиваюсь от мнения, позиции именно автора, а не приписываю ему своё виденье его мнения.

То есть все *стебы*, подколы, нападки и т.п. высосаны из пальца (взяты с потолка).
Конечно были и хорошие, но уж крайне редко.

З.З.Ы. опять накнопал много букв))
Всё равно ведь придумаете своё.. И постебетесь.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20708
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:53

Завершился процесс возвращения под контроль Вооруженных Сил Украины, так называемой, серой зоны в районе проведения ООС. Об этом сообщил советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

https://lg-news.net/lugansk-i-oblast-me ... rainy.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20708
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:01

  Первый написав:А зараз - на новий рік будуть працювати ліфти (які взагалі працюють). Сумно...

Нічо. Візьміть паспорт лнр і в єгипет. Погрійтесь.

Посоветуй это своим согражданам моющих полы, торгующих в супермаркетах Польши и мерзнущих на стройках в Москве, европеэць...
  pesikot написав:Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !!
Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно.
Цены можно сравнивать на ЖКХ.
Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?

  Sommer написав:Давайте, рассказывайте. Заодно и цены с зарплатами.

Реально посмеемся.

Конечно, лифты работают, цены низкие, зарплаты европейские.... Порохоботы, выборы еще не начались. Предвыборную программу своего хозяина будете толкать в 2019.
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 30.10.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:justit
Мелочи есть мелочи.


Вот Вы, например, заявляя о *прокалываетесь на таких мелочах*, продолжаете считать, что я не знал о такой мелочи - на Западе не Дед Мороз.

Возникает вопрос - а зачем я столько объяснял в предыдущем сообщении своё мнение? Если Вы придумаете за меня.
Нет, тут Вы что-то переиначили.

Ибо было:
1. Я - не знал, что в Германии деды
2. Вы - теперь знаете
3. Я - со ссылкой, так ведь не деды...


То есть Вы не проверили терминологию.
Если б в п. 2 было уточнение, то никаких вопросов.
Но не было уточнения.
Итого - мои подколы не высосаны :)
justit
 
Повідомлень: 4855
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4143414441454146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14911
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5736
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (342)
28.12.2018 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.