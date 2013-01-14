Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То, что кто-то поправит меня -Дед Мороз в Германии - я понимал сразу. Но даже не стал уточнятб, как он у них называется. Это абсолютно не принципиально было для новости. (не предполагал только, что это будете именно Вы)).
Ссылка нн открывалась и не открывается до сих пор. Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.
Если же Вам так принципиально, то: Сегодня белоснежная борода и красная шуба немецкого Деда Мороза постоянно мелькают на рождественских базарах и в толкучке предпраздничной распродажи в немецких магазинах.
С годами фигуры этих волшебников слились в одну. Теперь Weihnachtsmann - своеобразный "псевдоним" Санкт-Николауса. .
Вы так просто на подколы попадаетесь, что я никак не пойму
Суть в том, что Вы тут о серьёзных вещах рассуждаете, и в то же время прокалываетесь на таких мелочах.
Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника управления обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша.
"Все функционирующие лифты города в праздник будут работать круглосуточно", – отметил он.
В горадминистрации напомнили, что в обычном режиме лифты в столичных многоэтажных домах работают с 7.00 до 21.00.
Украина обзавидуется.
Расскажите про цены на отопление, газ, электричество и воду..посмеемся и обзавидуемся.
Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !! Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно. Цены можно сравнивать на ЖКХ. Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Первый написав:А зараз - на новий рік будуть працювати ліфти (які взагалі працюють). Сумно...
Нічо. Візьміть паспорт лнр і в єгипет. Погрійтесь.
Посоветуй это своим согражданам моющих полы, торгующих в супермаркетах Польши и мерзнущих на стройках в Москве, европеэць...
pesikot написав:Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !! Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно. Цены можно сравнивать на ЖКХ. Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?
Sommer написав:Давайте, рассказывайте. Заодно и цены с зарплатами.
Реально посмеемся.
Конечно, лифты работают, цены низкие, зарплаты европейские.... Порохоботы, выборы еще не начались. Предвыборную программу своего хозяина будете толкать в 2019.