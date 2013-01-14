Додано: Чет 27 гру, 2018 21:42

justit

Мелочи есть мелочи.



А вот то, что основание для *стеба* стебальщики, как привило, придумывают (берут с огромной натяжкой, мне не нравится.



Также, как и то, что даже после объяснения моего продолжают отталкиваться от своей первоначальной позиции.



Вот Вы, например, заявляя о *прокалываетесь на таких мелочах*, продолжаете считать, что я не знал о такой мелочи - на Западе не Дед Мороз.



Возникает вопрос - а зачем я столько объяснял в предыдущем сообщении своё мнение? Если Вы придумаете за меня.



По такой же схеме только и по серьёзным вопросам поступают некоторые оппоненты.



Не интересно...



З.Ы. разница между мной и Ко - я спрашиваю, если непонятно. Я отталкиваюсь от мнения, позиции именно автора, а не приписываю ему своё виденье его мнения.



То есть все *стебы*, подколы, нападки и т.п. высосаны из пальца (взяты с потолка).

Конечно были и хорошие, но уж крайне редко.



З.З.Ы. опять накнопал много букв))

Всё равно ведь придумаете своё.. И постебетесь.