Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:29
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:38
В сім'ї не без ур**:(
Підберемо ліфт з 22 тисяч для покататися:-)
Всім процвітання!
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