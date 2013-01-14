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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4144414541464147
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Разумеется.
Если нет смайлика - нет и иронии.

Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:38

  detroytred написав:В Киев на лифте покататься приглашать жителей Донбасса не нужно.

Потому что:
Жители столицы возмущены состоянием лифтов в многоэтажных домах. Многие из них не только в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе не работают месяцами.

https://www.segodnya.ua/kiev/kommunalka ... 23486.html

Лучше в Днепр:
До конца года в Днепре не останется ни одного неработающего лифта, по крайней мере, это обещают чиновники.
https://fakty.com.ua/ru/videos/pratsyuy ... yat-lifty/

В сім'ї не без ур**:(
Підберемо ліфт з 22 тисяч для покататися:-)
Всім процвітання!
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