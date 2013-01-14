Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе Дек 28, http://lugradar.net/2018/12/191272 Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.
Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».
Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.
«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:Разумеется. Если нет смайлика - нет и иронии.
Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву.
Та я власне веду до того, що так можна будь-що "оправдати". Просто сказати: "я знав, але не став пояснювати" А співрозмовник нехай роздумовує, чи то стебуться, чи просто пургу несуть, чи може серйозно все.
p.s. - Іздив у Мюнхен, платив там гривнями. - Що!!?? - ну, так вони в них просто Євро звуться, я думав Ви в курсі?
Kudrjavuy написав:Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе Дек 28, http://lugradar.net/2018/12/191272 Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.
Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».
Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.
«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
- ?
Насчет бюджета РФ - дядя Костя несколько заблудился в пространстве и времени Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) Январь-ноябрь 2017 Доходы, всего 13 418 Расходы, всего 13 918 Дефицит (-) 500 Январь-ноябрь 2018 Доходы, всего 17 457 Расходы, всего 14 036 Профицит (+) 3 420 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка.
Вряд ли - 800 млрд. в следующем году даст рост НДС с 18 до 20% и до 400 млрд. - повышение пенсионного возраста (т.е. необходимость трансферта в ПФР). Бюджет же сверстывается при нефти 40 долларов за бочку, и его доходы точно не упадут ниже 19 трлн. рублей. По крайней мере, занимать деньги под 20,5% годовых на 11 недель ТОЧНО НЕ ПРИДЕТСЯ.