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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4144414541464147
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:29

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:Разумеется.
Если нет смайлика - нет и иронии.

Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:38

  detroytred написав:В Киев на лифте покататься приглашать жителей Донбасса не нужно.

Потому что:
Жители столицы возмущены состоянием лифтов в многоэтажных домах. Многие из них не только в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе не работают месяцами.

https://www.segodnya.ua/kiev/kommunalka ... 23486.html

Лучше в Днепр:
До конца года в Днепре не останется ни одного неработающего лифта, по крайней мере, это обещают чиновники.
https://fakty.com.ua/ru/videos/pratsyuy ... yat-lifty/

В сім'ї не без ур**:(
Підберемо ліфт з 22 тисяч для покататися:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:09

Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе
Дек 28,
http://lugradar.net/2018/12/191272
Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.

Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».

Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.

«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.

При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.

- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:26

  lapay написав:
  justit написав:Разумеется.
Если нет смайлика - нет и иронии.

Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву. :)


Та я власне веду до того, що так можна будь-що "оправдати".
Просто сказати: "я знав, але не став пояснювати"
А співрозмовник нехай роздумовує, чи то стебуться, чи просто пургу несуть, чи може серйозно все.

p.s.
- Іздив у Мюнхен, платив там гривнями.
- Що!!??
- ну, так вони в них просто Євро звуться, я думав Ви в курсі? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:37

  Kudrjavuy написав:Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе
Дек 28,
http://lugradar.net/2018/12/191272
Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.

Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».

Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.

«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.

При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.

- ?

Насчет бюджета РФ - дядя Костя несколько заблудился в пространстве и времени
Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)
Январь-ноябрь 2017
Доходы, всего 13 418
Расходы, всего 13 918
Дефицит (-) 500
Январь-ноябрь 2018
Доходы, всего 17 457
Расходы, всего 14 036
Профицит (+) 3 420
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:46

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.

Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:54

  lapay написав:
  Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.

Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка. :)

Вряд ли - 800 млрд. в следующем году даст рост НДС с 18 до 20% и до 400 млрд. - повышение пенсионного возраста (т.е. необходимость трансферта в ПФР). Бюджет же сверстывается при нефти 40 долларов за бочку, и его доходы точно не упадут ниже 19 трлн. рублей. По крайней мере, занимать деньги под 20,5% годовых на 11 недель ТОЧНО НЕ ПРИДЕТСЯ.
Волгарь
 
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