Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:37

Kudrjavuy написав: Интересно, сколько времени необходимо было это понять?



Дек 28,

http://lugradar.net/2018/12/191272

Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.



Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».



Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.



«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.



При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным. Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозеДек 28,Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.

- ? Интересно, сколько времени необходимо было это понять?- ?

Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)

Январь-ноябрь 2017

Доходы, всего 13 418

Расходы, всего 13 918

Дефицит (-) 500

Январь-ноябрь 2018

Доходы, всего 17 457

Расходы, всего 14 036

Профицит (+) 3 420

Насчет бюджета РФ - дядя Костя несколько заблудился в пространстве и времениКак видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.