Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе Дек 28, http://lugradar.net/2018/12/191272 Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.
Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».
Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.
«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
- ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit написав:Разумеется. Если нет смайлика - нет и иронии.
Тоді вже йде сарказм, тобто коли додається трохи роздратування чи гніву.
Та я власне веду до того, що так можна будь-що "оправдати". Просто сказати: "я знав, але не став пояснювати" А співрозмовник нехай роздумовує, чи то стебуться, чи просто пургу несуть, чи може серйозно все.
p.s. - Іздив у Мюнхен, платив там гривнями. - Що!!?? - ну, так вони в них просто Євро звуться, я думав Ви в курсі?
Kudrjavuy написав:Интересно, сколько времени необходимо было это понять?
Какое будущее ждет оккупированный Донбасс – в РФ сказали о неожиданном прогнозе Дек 28, http://lugradar.net/2018/12/191272 Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект «Рус**ий мир» на оккупированной части Донецка и Луганска. Причиной этого являются недостаточные финансовые средства.
Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Факты».
Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать. Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города.
«Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование. Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано», — сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать «русский мир» на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
- ?
Насчет бюджета РФ - дядя Костя несколько заблудился в пространстве и времени Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) Январь-ноябрь 2017 Доходы, всего 13 418 Расходы, всего 13 918 Дефицит (-) 500 Январь-ноябрь 2018 Доходы, всего 17 457 Расходы, всего 14 036 Профицит (+) 3 420 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Как видите, доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 4 трлн. (+30%), и конечный профицит составит около 2,5% ВВП -2,5 трлн. Деньги в России есть, но на Донбасс их точно тратить не будут. А будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну, так за профіцитом знову піде дефіцит, як торік. Чому? Тому що бензоколонка.
Вряд ли - 800 млрд. в следующем году даст рост НДС с 18 до 20% и до 400 млрд. - повышение пенсионного возраста (т.е. необходимость трансферта в ПФР). Бюджет же сверстывается при нефти 40 долларов за бочку, и его доходы точно не упадут ниже 19 трлн. рублей. По крайней мере, занимать деньги под 20,5% годовых на 11 недель ТОЧНО НЕ ПРИДЕТСЯ.
Волгарь написав:По крайней мере, занимать деньги под 20,5% годовых на 11 недель ТОЧНО НЕ ПРИДЕТСЯ.
А як воно в реалі:
Минфину удалось разместить в 2018 году облигаций федерального займа (ОФЗ) чуть более чем на 1 трлн руб. Это 60,3% от запланированных изначально 1,66 трлн руб., или 59,3% от размещенного в 2017 году объема.
Последний в этом году аукцион состоялся 26 декабря, на нем Минфин реализовал весь предложенный объем выпуска с погашением в декабре 2021 года на 7,29 млрд руб. под 8,3% годовых. Спрос на ОФЗ превысил 19,9 млрд руб., следует из сообщения ведомства. Минфин не стал предлагать на этом аукционе большой объем и длинные бумаги, после того как 19 декабря из 25 млрд руб. смог разместить лишь 13%.
Коль начал давать инфу из прифронтовой зоны, то стоит и дальше на это ориентироваться:
Работники непромышленной группы ГП «Селидовуголь» объявили об остановке работы 28.12.2018, 15:36 https://vchasnoua.com/donbass/59020-rab ... vke-raboty Работники непромышленной группы трех шахт ГП «Селидовуголь» на Донетчине приняли решение прекратить любую деятельность до погашения задолженности по зарплате.
К такому решению пришли в ходе сбора трудовых коллективов, которое сегодня состоялось на трех шахтах ГП «Селидовуголь», передает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.
К радикальным мерам работников подтолкнула систематическая невыплата заработной платы, которая в некоторых случаях превышает 5 месяцев.
На собрании трудовых коллективов присутствовали главные бухгалтеры и экономисты горняков.
«Было предложено прекратить любую деятельность пока не будет полностью погашена задолженность по заработной плате, — рассказал замглавы местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Сергей Павлов. — Предложение поддержали на всех трех шахтах».
Отметим, общая задолженность по заработной плате на ГП «Селидовуголь», по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, составляет 172,356 миллиона гривен. Причем, 34 млн грн горнякам задолжали еще за 2015 год.
Вчера в административном здании государственного предприятия «Селидовуголь» с участием профсоюзных лидеров шахт и администрации ГП по задолженности работникам непромышленной группы состоялись расширенные сборы, которые не дали никакого результата.
Что такое "уголь" я думаю нет необходимости расписывать. Что такое без "куска хлеба" семьи "холопов казённых" - для большинства сложно понять, но такая ситуация здесь не измена с 1992года. Когда наёмные кликуши воют из Киева о "пакращанни" - люди видят это в ином свете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну действительно, умом Россию не понять... Это ж надо было столько лет, каждый день, орать и зомбировать всех россиян, на всех федеральных каналах о независимых государствах ДНР и ЛНР, чтоб теперь впихнуть даные територии назад в Украину. А как же волеизьявление жителей Донбаса? А как же результаты референдума о независимости? Я, если б был политиком, то моё выражение канеш неправильное, но я как простой гражданин скажу - мне, как и многим миллионам и миллионам простых украинцев, те ДНР и ЛНР, сто лет здались. Молдавия просто прекрасно живёт без Приднестровья, а Грузия еще лучше без Абхазии и Осетии. Точно также и мы - Украина просто феноменально будет жить без представителей *русского мира* ДНР и ЛНР. Надо нам будет уголь, купим, надо будет жителям непризнанных ДНР и ЛНР картошку, продадим. Но важные политические решения будем принимать сами, а не строго выполнять всё то, что желают *фейковые республики*. Что это еще за 2 госудрства в государстве? Живите себе отдельно и командуйте.