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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4145414641474148
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:20

  YKK написав:
  Первый написав:А зараз - на новий рік будуть працювати ліфти (які взагалі працюють). Сумно...

Нічо. Візьміть паспорт лнр і в єгипет. Погрійтесь.

Посоветуй это своим согражданам моющих полы, торгующих в супермаркетах Польши и мерзнущих на стройках в Москве, европеэць...
  pesikot написав:Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !!
Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно.
Цены можно сравнивать на ЖКХ.
Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?

  Sommer написав:Давайте, рассказывайте. Заодно и цены с зарплатами.

Реально посмеемся.

Конечно, лифты работают, цены низкие, зарплаты европейские....


Серьезно? Так что, вам в рашку уже не надо, вы уже стали "маленькой Швейцарией", как обещано было?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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