Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Первый написав:А зараз - на новий рік будуть працювати ліфти (які взагалі працюють). Сумно...
Нічо. Візьміть паспорт лнр і в єгипет. Погрійтесь.
Посоветуй это своим согражданам моющих полы, торгующих в супермаркетах Польши и мерзнущих на стройках в Москве, европеэць...
pesikot написав:Так у вас же победа, лифт в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно !! Не то, что в Украине - лифты везде работают круглосуточно. Цены можно сравнивать на ЖКХ. Только у нас в Украине субсидии, а у вас, на временно оккупированых территориях, лифт, работающий с 7 до 21. Сами додумаетесь почему у вас так ?
Sommer написав:Давайте, рассказывайте. Заодно и цены с зарплатами.
Госпогранслужба Украины подтвердила появление стены на административной границе с оккупированным Крымом. https://nv.ua/ukraine/events/v-gospogra ... 00303.html Как сообщил спикер украинского пограничного ведомства Олег Слободян, эту конструкцию не видно с материковой Украины, она расположена в глубине полуострова, пишет Интерфакс-Украина.
"По имеющейся у нас информации, конструкция довольно "сырая". Там устанавливались приборы, которые еще не апробированы и только недавно разработаны", - уточнил он.
По словам Слободяна, в ноябре руководитель предприятия, которое занималось разработкой конструкций, был задержан правоохранительными органами в Крыму на попытке дачи взятки в 2 млн рублей сотрудникам ФСБ в Крыму за подписание актов о введении в эксплуатацию данного комплекса.
Ранее ФСБ РФ сообщила о завершении строительства заграждения на административной границе с оккупированным Крымом. Инженерные сооружения состоят из двух комплексов, в которых встроены вибрационные датчики, радиоуправляемые датчики с видеокамерами ночного виденья и возможностью трансляций.
Стоит только удивляться: А где отловленное "Куля в лоба"? И почему оно не строит объект "Стена"? Возвращено ли Бабло, что выделялось на объект "Стена"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.
Ну действительно, умом Россию не понять... Это ж надо было столько лет, каждый день, орать и зомбировать всех россиян, на всех федеральных каналах о независимых государствах ДНР и ЛНР, чтоб теперь впихнуть даные територии назад в Украину. А как же волеизьявление жителей Донбаса? А как же результаты референдума о независимости? Я, если б был политиком, то моё выражение канеш неправильное, но я как простой гражданин скажу - мне, как и многим миллионам и миллионам простых украинцев, те ДНР и ЛНР, сто лет здались. Молдавия просто прекрасно живёт без Приднестровья, а Грузия еще лучше без Абхазии и Осетии. Точно также и мы - Украина просто феноменально будет жить без представителей *русского мира* ДНР и ЛНР. Надо нам будет уголь, купим, надо будет жителям непризнанных ДНР и ЛНР картошку, продадим. Но важные политические решения будем принимать сами, а не строго выполнять всё то, что желают *фейковые республики*. Что это еще за 2 госудрства в государстве? Живите себе отдельно и командуйте.
Нда.. - Вам и доктор уже не поможет. Лишний раз не очень хотелось бы появления "таких политиков". Готовых продать всех. О том, "как вы уголь покупаете" - за средства собранные с углекопов, машиностроителей ГШО, транспортников, что перевозили уголь - и что дале? Землю продавать?
Может лучше ВАС? Всех и оптом? Случай "Савченко" прописан точно под Вас.
"Жителей непризнанных ДНР и ЛНР" - нет по определению! Это у Вас уже "проблемный осадок" в мозгу от непрекращающейся "Геббельсовщины".
Есть ОРДЛО - оккупированные районы Донецкой и Луганской Области.
Об этом я сразу отсемафорил - что имеем достаточное количество лиц ...(иной ориентации) - продавших Крым, Донбасс, - сейчас во всеушкуренье продают остатки Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 28 гру, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Особенно после путлеровского ультиматума, что он не будет договариваться с нынешним руководством. Придется нашим озабоченным западным друзьям менять руководство на "договороспособное", чтобы добиться согласия РФ, а то евробизнес страдает от санкций.
"Парадокс" в Украине только продолжает насильно форсироваться, и это не только с американскими паровозами, французскими Б/У вертолётами, польскими трамваями, чешским и немецким ГШО,..... Причина официально озвучена:
К осени 2024 года планируется реконструировать энергоблок ст. №6 с разделением на два блока 20 декабря ПАО Донбассэнерго заказало компании Dongfang Electric International Corporation (Китай) реконструкцию Славянской ТЭС за $684,30 млн, или 1,909 млрд грн. Об этом сообщается в системе Prozorro.
Как говорится в сообщении, блок №6Б планируется ввести в действие в июле 2022 года, а блок №6а - в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.
Производителем котлов ЦКС будет компания Dongfang Boiler Group Co., Ltd (Китай).
По условиям тендера, победитель должен привлечь кредитное финансирование на сумму не менее 85% стоимости проекта на срок не менее 15 лет. При этом, финансовое учреждение должно иметь долгосрочный кредитный рейтинг ААА и входить в 50 лучших финучреждений мира. Финансирование должно предоставляться при участии Государственного экспортно-импортного банка государства регистрации победителя, которая имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже А.
Победитель предоставил письмо заинтересованности в финансировании от Банка Китая (Bank of China).
Китайцы реконструируют энергоблок Славянской ТЭС за 19 млрд грн Единственным конкурентом была компания Powerchina Henan Engineering Co., Ltd (Китай) с котлами того же производителя и письмом заинтересованности от банка Чжэнчжоу. По итогам активных торгов цена сделки с победителем Dongfang Electric International Corporation оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 21,27 млрд грн.
1. Найти деньги и реконструировать - а там может быть, кто-то отдаст. 2. Бо гроши вже вкралы и здесь Лазаренко даже не снилось... Чего стоит только https://golos.ua/i/416519 3. Не смотря на Вой о пакращанни, дерибан продолжается заводы на металлолом живые прихватизируются, вырезаются, выводятся средства,....... А шобла Воровская и ныне здеся! ВП - совершенно не затронула "их интерес": https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-sok ... 14862.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старикан Может вован держит марку перед внутренним электоратом? Вроде, как не с хунтой)), а с новыми.
Имхо. Что ЮВТ, что кто иной *консультироваться* будут с западными партнёрами. Заявление экс-посла о том, что любые новые власти дадут отпор российской агрессии -- это уж очень веское и значимое заявление. По сути - согласие и поддержка.