Китай вложит в Славянскую ТЭС почти 20 млрд грнК осени 2024 года планируется реконструировать энергоблок ст. №6 с разделением на два блока20 декабря ПАО Донбассэнерго заказало компании Dongfang Electric International Corporation (Китай) реконструкцию Славянской ТЭС за $684,30 млн, или 1,909 млрд грн. Об этом сообщается в системе Prozorro.Как говорится в сообщении, блок №6Б планируется ввести в действие в июле 2022 года, а блок №6а - в июле 2023 года. На новых блоках будет использоваться уголь газовой марки.Производителем котлов ЦКС будет компания Dongfang Boiler Group Co., Ltd (Китай).По условиям тендера, победитель должен привлечь кредитное финансирование на сумму не менее 85% стоимости проекта на срок не менее 15 лет. При этом, финансовое учреждение должно иметь долгосрочный кредитный рейтинг ААА и входить в 50 лучших финучреждений мира. Финансирование должно предоставляться при участии Государственного экспортно-импортного банка государства регистрации победителя, которая имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже А.Победитель предоставил письмо заинтересованности в финансировании от Банка Китая (Bank of China).Китайцы реконструируют энергоблок Славянской ТЭС за 19 млрд грнЕдинственным конкурентом была компания Powerchina Henan Engineering Co., Ltd (Китай) с котлами того же производителя и письмом заинтересованности от банка Чжэнчжоу. По итогам активных торгов цена сделки с победителем Dongfang Electric International Corporation оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 21,27 млрд грн.