Doctor написав:

Волгарь написав: будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину. будут просто ждать, когда во власти в Киеве изменятся персоналии, чтобы договориться и начать процесс возвращения его в Украину.

Ну действительно, умом Россию не понять...Это ж надо было столько лет, каждый день, орать и зомбировать всех россиян, на всех федеральных каналах о независимых государствах ДНР и ЛНР, чтоб теперь впихнуть даные територии назад в Украину.А как же волеизьявление жителей Донбаса? А как же результаты референдума о независимости?Я, если б был политиком, то моё выражение канеш неправильное, но я как простой гражданин скажу - мне, как и многим миллионам и миллионам простых украинцев, те ДНР и ЛНР, сто лет здались. Молдавия просто прекрасно живёт без Приднестровья, а Грузия еще лучше без Абхазии и Осетии. Точно также и мы - Украина просто феноменально будет жить без представителей *русского мира* ДНР и ЛНР. Надо нам будет уголь, купим, надо будет жителям непризнанных ДНР и ЛНР картошку, продадим. Но важные политические решения будем принимать сами, а не строго выполнять всё то, что желают *фейковые республики*. Что это еще за 2 госудрства в государстве? Живите себе отдельно и командуйте.