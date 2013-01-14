Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:28

justit

Ну да))

Сначала - *прокалываетесь на таких мелочах* (мелочах!)

А теперь уже дошли, что большинство моих рассуждений вообще не несут смысла.



К тому же упустив ключевое слово в моём предложении - не противоречит ЯВНОМУ смыслу.



З.Ы.

Иметь смысл – значит желать что то сказать или сделать.

Смысл — внутреннее содержание, значение ч.-л., то, что может быть понято.



Вам конечно виднее есть ли смысл в моих раасуждениях.



З.з.Ы. но ещё великолепнее Ваше виденье причины, по которой *стебут*!!!

Игнорирование взглядов со стороны))



Да их тут множество. И разных. Как видящих смысл, так и не видящих; как согласных с моим мнение, так и не согласных.

Но нюанс в том, что *стеб*, предположения с потолка и нападки идут от не видящих, не согласных.

Потому что я не согласен с их мнением (оценкой), опровергаю их мнением (аргументами).



В крайнем случае, я игнорирую эти *взгляды со стороны* точно также, как игнорируется мой.

При этом не стебусь...