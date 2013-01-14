02.06.2016 14:01 «Волыньторф» уничтожают на заказ?Позицию главы Волынской ОГА, искусственно задерживает выделение земли под добычу торфа, заместитель председателя Маневицкого райсовета объясняет тем, что руководителю области за это якобы заплатили, сообщает poluostrov-news.com. Об этом шла речь сегодня, 2 июня, во время заседания интерактивного пресс-клуба областного совета на тему: «Когда волынские недра работать на общество?». Директор ГП «Волыньторф» и депутат облсовета Иван Киричик отметил, что одним из источников доступной энергии мог бы быть торф, запасы которого в Волынской области едва не самые большие в стране. Однако, госпредприятие, по словам Киричик, искусственно доводят до остановки. Мол, пока продолжаются дискуссии о том, в какой форме собственности оно должно работать, сейчас стоит вопрос гораздо важнее — о его существовании вообще. Ведь, если оно не будет иметь сырья, то остановится, а все имущество станет грудой металлолома, которую можно продать один раз. Сейчас, по словам Киричик, 90% учреждений бюджетной сферы отапливают торформ, за который последние до сих пор задолжали более миллиона гривен. Продукцию, которую отдают на экспорт, продают по цене в два раза выше, чем для внутреннего рынка. А география потребителей будет постепенно расширяться из-за событий на востоке, ведь в стране — дефицит угля, а газ — дорогой. Однако, по словам Ивана Мироновича, уже год председатель Волынской облгосадминистрации Владимир Гунчик не может подписать ходатайство в Верховную Раду с просьбой о выделении земли под добычу торфа. Ведь сейчас «Волыньторф» лишь на 40% обеспечен площадями. Поэтому, если оно не получит новых земель, то в 2018 году предприятие может остановиться полностью. «Сейчас больше заговаривают этот вопрос, спорят, в какой форме собственности оно должно быть: коммунальное предприятие, приватизировать его или оставить в государственной собственности. А тем временем искусственно уничтожают предприятие », — говорит Иван Киричик. Зато депутат Волынского облсовета Людмила Кирда заверила, что районная власть делает все, чтобы остановилась работа «Волыньприродресурса»: «Вам задолжали 1,2 миллиона гривен бюджетники. В то время, когда идет сезон заготовки, и эти деньги очень нужны ». Этот тезис подтвердил заместитель председателя Маневицкой райсовета Игорь Терещенко и отметил, что «Волыньторф» в свое время был «лакомым куском» для бизнесменов. «Думаю, были проплачены средства господину Гунчику, и он отрабатывает их, хотя уже не имеет перед кем отрабатывать. Позиция Гунчика и председателя РГА Андрея Линдюка одинаковая. Она ведет к гибели предприятия. Если они думают, что мы просто так отдадим предприятие, то они ошибаются. Докажете людей к гражданской войне. Я отвечаю за свои слова», — заявил Терещенко. Напомним, во время сессии Волынского облсовета 19 мая депутаты проголосовали за предложение предоставить 51 000 гектаров недр в пользование коммунальному предприятию «Волыньприродресурс». КП работать на условиях совместной деятельности, распределения прибыли или ресурсов. Таким образом, шла речь во время сессии, появляется возможность качественно пользоваться природными ресурсами Волыни: лесами, водоемами, торфом, фосфоритами, сапропелем, янтарем и тому подобное. Однако такое решение взволновало маневицкую власть. Заметим, что именно в этом уголке Волыни находятся едва ли не самые в области залежи янтаря. Причиной беспокойства, в частности председателя районной государственной администрации Андрея Линдюк, стало то, что, мол, решение о предоставлении земель не обсуждали с местной общиной. Поэтому 24 мая инициировали совместную встречу депутатов областного совета с руководством Маневицкого района, местными жителями, депутатами РГА и сельскими головами для того, чтобы рассказать последнее о том, как будет работать «Волыньприродресурс» и каковы будут его полномочия.