Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
Как раз вопрос об "этой власти" - Хуже "татар" Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.
"Власть" - для них не "работа", а способ заработка. По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами. - Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit Ну да)) Сначала - *прокалываетесь на таких мелочах* (мелочах!) А теперь уже дошли, что большинство моих рассуждений вообще не несут смысла.
К тому же упустив ключевое слово в моём предложении - не противоречит ЯВНОМУ смыслу.
З.Ы. Иметь смысл – значит желать что то сказать или сделать. Смысл — внутреннее содержание, значение ч.-л., то, что может быть понято.
Вам конечно виднее есть ли смысл в моих раасуждениях.
З.з.Ы. но ещё великолепнее Ваше виденье причины, по которой *стебут*!!! Игнорирование взглядов со стороны))
Да их тут множество. И разных. Как видящих смысл, так и не видящих; как согласных с моим мнение, так и не согласных. Но нюанс в том, что *стеб*, предположения с потолка и нападки идут от не видящих, не согласных. Потому что я не согласен с их мнением (оценкой), опровергаю их мнением (аргументами).
В крайнем случае, я игнорирую эти *взгляды со стороны* точно также, как игнорируется мой. При этом не стебусь...
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
Как раз вопрос об "этой власти" - Хуже "татар" Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.
"Власть" - для них не "работа", а способ заработка. По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами. - Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.
"Коррупция погубит эту страну !" (с) "Великая украинская стена" Яценюка, длиной 41 км, обошлась украинским налогоплательщикам в 622 млн. гривен (на средину 2017 года), а 60-ти километровый "крымский забор" с сотнями датчиков, видеокамер и тепловизоров россияне построили за 200 млн. рублей ( т.е. за 85 млн. гривен).
detroytred написав:Кудрявый Какова причина таких действий? Ведь если это так (хотели госзаказ китайских турбин вместо турбоатомовских), то почему?!
Неужто настолько дешевле при удовлетворительном качестве? Или ещё какая причина?
Предыдущим постом Вам на пальцах показали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Странная" ситуация с энергетикой не только на Донбассе:
02.06.2016 14:01 «Волыньторф» уничтожают на заказ? http://poluostrov-news.com/volyintorf-u ... -na-zakaz/ Позицию главы Волынской ОГА, искусственно задерживает выделение земли под добычу торфа, заместитель председателя Маневицкого райсовета объясняет тем, что руководителю области за это якобы заплатили, сообщает poluostrov-news.com. Об этом шла речь сегодня, 2 июня, во время заседания интерактивного пресс-клуба областного совета на тему: «Когда волынские недра работать на общество?». Директор ГП «Волыньторф» и депутат облсовета Иван Киричик отметил, что одним из источников доступной энергии мог бы быть торф, запасы которого в Волынской области едва не самые большие в стране. Однако, госпредприятие, по словам Киричик, искусственно доводят до остановки. Мол, пока продолжаются дискуссии о том, в какой форме собственности оно должно работать, сейчас стоит вопрос гораздо важнее — о его существовании вообще. Ведь, если оно не будет иметь сырья, то остановится, а все имущество станет грудой металлолома, которую можно продать один раз. Сейчас, по словам Киричик, 90% учреждений бюджетной сферы отапливают торформ, за который последние до сих пор задолжали более миллиона гривен. Продукцию, которую отдают на экспорт, продают по цене в два раза выше, чем для внутреннего рынка. А география потребителей будет постепенно расширяться из-за событий на востоке, ведь в стране — дефицит угля, а газ — дорогой. Однако, по словам Ивана Мироновича, уже год председатель Волынской облгосадминистрации Владимир Гунчик не может подписать ходатайство в Верховную Раду с просьбой о выделении земли под добычу торфа. Ведь сейчас «Волыньторф» лишь на 40% обеспечен площадями. Поэтому, если оно не получит новых земель, то в 2018 году предприятие может остановиться полностью. «Сейчас больше заговаривают этот вопрос, спорят, в какой форме собственности оно должно быть: коммунальное предприятие, приватизировать его или оставить в государственной собственности. А тем временем искусственно уничтожают предприятие », — говорит Иван Киричик. Зато депутат Волынского облсовета Людмила Кирда заверила, что районная власть делает все, чтобы остановилась работа «Волыньприродресурса»: «Вам задолжали 1,2 миллиона гривен бюджетники. В то время, когда идет сезон заготовки, и эти деньги очень нужны ». Этот тезис подтвердил заместитель председателя Маневицкой райсовета Игорь Терещенко и отметил, что «Волыньторф» в свое время был «лакомым куском» для бизнесменов. «Думаю, были проплачены средства господину Гунчику, и он отрабатывает их, хотя уже не имеет перед кем отрабатывать. Позиция Гунчика и председателя РГА Андрея Линдюка одинаковая. Она ведет к гибели предприятия. Если они думают, что мы просто так отдадим предприятие, то они ошибаются. Докажете людей к гражданской войне. Я отвечаю за свои слова», — заявил Терещенко. Напомним, во время сессии Волынского облсовета 19 мая депутаты проголосовали за предложение предоставить 51 000 гектаров недр в пользование коммунальному предприятию «Волыньприродресурс». КП работать на условиях совместной деятельности, распределения прибыли или ресурсов. Таким образом, шла речь во время сессии, появляется возможность качественно пользоваться природными ресурсами Волыни: лесами, водоемами, торфом, фосфоритами, сапропелем, янтарем и тому подобное. Однако такое решение взволновало маневицкую власть. Заметим, что именно в этом уголке Волыни находятся едва ли не самые в области залежи янтаря. Причиной беспокойства, в частности председателя районной государственной администрации Андрея Линдюк, стало то, что, мол, решение о предоставлении земель не обсуждали с местной общиной. Поэтому 24 мая инициировали совместную встречу депутатов областного совета с руководством Маневицкого района, местными жителями, депутатами РГА и сельскими головами для того, чтобы рассказать последнее о том, как будет работать «Волыньприродресурс» и каковы будут его полномочия.
Казалось бы форсирование местных ресурсов - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.