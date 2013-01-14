Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
Как раз вопрос об "этой власти" - Хуже "татар" Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.
"Власть" - для них не "работа", а способ заработка. По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами. - Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
justit Ну да)) Сначала - *прокалываетесь на таких мелочах* (мелочах!) А теперь уже дошли, что большинство моих рассуждений вообще не несут смысла.
К тому же упустив ключевое слово в моём предложении - не противоречит ЯВНОМУ смыслу.
З.Ы. Иметь смысл – значит желать что то сказать или сделать. Смысл — внутреннее содержание, значение ч.-л., то, что может быть понято.
Вам конечно виднее есть ли смысл в моих раасуждениях.
З.з.Ы. но ещё великолепнее Ваше виденье причины, по которой *стебут*!!! Игнорирование взглядов со стороны))
Да их тут множество. И разных. Как видящих смысл, так и не видящих; как согласных с моим мнение, так и не согласных. Но нюанс в том, что *стеб*, предположения с потолка и нападки идут от не видящих, не согласных. Потому что я не согласен с их мнением (оценкой), опровергаю их мнением (аргументами).
В крайнем случае, я игнорирую эти *взгляды со стороны* точно также, как игнорируется мой. При этом не стебусь...
В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
Как раз вопрос об "этой власти" - Хуже "татар" Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.
"Власть" - для них не "работа", а способ заработка. По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами. - Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.
"Коррупция погубит эту страну !" (с) "Великая украинская стена" Яценюка, длиной 41 км, обошлась украинским налогоплательщикам в 622 млн. гривен (на средину 2017 года), а 60-ти километровый "крымский забор" с сотнями датчиков, видеокамер и тепловизоров россияне построили за 200 млн. рублей ( т.е. за 85 млн. гривен).
detroytred написав:Старикан Может вован держит марку перед внутренним электоратом? Вроде, как не с хунтой)), а с новыми.
Сдается мне, что мнение электората его не интересует. Там политическое поле зачищено так, что никакая альтернатива не просматривается. Все эти заявы - сигналы для "запада". Мюнхенская речь была не для электората (хотя отчасти и для него тоже).