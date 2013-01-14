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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4146414741484149
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:14

Кудрявый

https://atn.ua/politika/lider-rpl-vybil ... n-dollarov

В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что  государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred написав:Потому что большинство моих рассуждений не противоречит явному смыслу.
Не противоречит смыслу, ибо не несет оного :)
Но Вам кажется иначе, а взгляд со стороны Вы игнорируете. :)

Потому Вас и стебут ИМХО.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:56

  detroytred написав:Кудрявый

https://atn.ua/politika/lider-rpl-vybil ... n-dollarov

В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что  государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.

Как раз вопрос об "этой власти"
- Хуже "татар"
Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.

"Власть" - для них не "работа", а способ заработка.
По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами.
- Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:28

justit
Ну да))
Сначала - *прокалываетесь на таких мелочах* (мелочах!)
А теперь уже дошли, что большинство моих рассуждений вообще не несут смысла.

К тому же упустив ключевое слово в моём предложении - не противоречит ЯВНОМУ смыслу.

З.Ы.
Иметь смысл – значит желать что то сказать или сделать.
Смысл — внутреннее содержание, значение ч.-л., то, что может быть понято.

Вам конечно виднее есть ли смысл в моих раасуждениях.

З.з.Ы. но ещё великолепнее Ваше виденье причины, по которой *стебут*!!!
Игнорирование взглядов со стороны))

Да их тут множество. И разных. Как видящих смысл, так и не видящих; как согласных с моим мнение, так и не согласных.
Но нюанс в том, что *стеб*, предположения с потолка и нападки идут от не видящих, не согласных.
Потому что я не согласен с их мнением (оценкой), опровергаю их мнением (аргументами).

В крайнем случае, я игнорирую эти *взгляды со стороны* точно также, как игнорируется мой.
При этом не стебусь...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:43

Кудрявый
Какова причина таких действий?
Ведь если это так (хотели госзаказ китайских турбин вместо турбоатомовских), то почему?!

Неужто настолько дешевле при удовлетворительном качестве?
Или ещё какая причина?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:51

justit
Что значит игнорирую взгляд со стороны?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:57

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Кудрявый

https://atn.ua/politika/lider-rpl-vybil ... n-dollarov

В Радикальной партии убеждены: власть должна давать работу своим гражданам. Поэтому Олег Ляшко очень возмутился, узнав, что  государственная компания «Укргидроэнерго» планировала закупить китайские турбины вместо харьковских. Об этом даже был подписан международный меморандум на 500 млн долл США.

Как раз вопрос об "этой власти"
- Хуже "татар"
Вынесли из дома(Украины) всё - авансом.

"Власть" - для них не "работа", а способ заработка.
По причине отсутствия у оных опыта работы - "заработок" получается только криминальными методами.
- Как Государство Украина всё более погружается в пучину обыкновенного рабства.

"Коррупция погубит эту страну !" (с)
"Великая украинская стена" Яценюка, длиной 41 км, обошлась украинским налогоплательщикам в 622 млн. гривен (на средину 2017 года), а 60-ти километровый "крымский забор" с сотнями датчиков, видеокамер и тепловизоров россияне построили за 200 млн. рублей ( т.е. за 85 млн. гривен).
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:42

  detroytred написав:Старикан
Может вован держит марку перед внутренним электоратом?
Вроде, как не с хунтой)), а с новыми.

Сдается мне, что мнение электората его не интересует.
Там политическое поле зачищено так, что никакая альтернатива не просматривается.
Все эти заявы - сигналы для "запада".
Мюнхенская речь была не для электората (хотя отчасти и для него тоже).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:47

  detroytred написав:justit
Что значит игнорирую взгляд со стороны?


Не допускаете того, что Ваши высказывания порой двусмысленны.
То ли знаете и понимаете и просто иронизируете, то ли не знаете.
Вот как с "Дедами"

Но не суть важно.
Забейте, не стоит это дискуссии.


Скажите лучше, что символизирует для Вас "Адский парень"?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  warlamp написав:Великая украинская стена" Яценюка, длиной 41 км, обошлась украинским налогоплательщикам в 622 млн. гривен (на средину 2017 года), а 60-ти километровый "крымский забор" с сотнями датчиков, видеокамер и тепловизоров россияне построили за 200 млн. рублей ( т.е. за 85 млн. гривен)

270 км на Харківщині повністю завершені, в інших ще будується. https://gordonua.com/ukr/news/war/-jama ... 52003.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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