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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4147414841494150
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:07

justit
Ничего. Подвернулся под руку (подошёл под цвет Детройт Ред Вингз)).

В отличие от явного (деда Мороза-Санты), я когда ставил эту аватарку совершенно не знал кто на ней изображён.
Даже спиленных рогов не видел (представлялись мне, как поднятые защитные очки).

Узнал где-то через, не помню, года два, если не больше, когда кто-то затронул этот момент.
Да и оставил.
Иногда появляется желание убрать (по двум причинам: основная - зачем она вообще нужна любая аватарка; второстепенная - как-то иногда странно на неё реагируют), но тут же и пропадает -- мелочь, не стоящая внимания. Пусть висит.
А может и уберу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:44

http://oask.gov.ua/node/3629

Красота!!! Просто красота!!!

Главный виновник (не выполнивший свои функц. обязанности - так и не предоставивший док-в двойного гражданства и нарушивший процедуру) премьер и Ко --- как бы не при делах.
Мимо проходили)))

Весь акцент на Насирове, судьях..

Просто классика нашей действительности.

З.Ы. да и судья красавица -- загруженность судов.
Такое дело уравняла со всеми остальными...
Занятая)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:47

lapay
Вы упоминали, что суды не такие... печорский.

Смотрите, как глава рассказывает:
https://vkksu.gov.ua/ua/about/sudiebnyj ... om-golodie
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:53

  detroytred написав:lapay
Вы упоминали, что суды не такие... печорский.

Смотрите, как глава рассказывает:
https://vkksu.gov.ua/ua/about/sudiebnyj ... om-golodie

Красиво, як по писаному, а як інакше?
От, якби головою був, хай і суддя, але не наш, як Супрун в медиціні, то ми почули б зовсім іншу пісню. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:02

  detroytred написав:lapay
Вы упоминали, что суды не такие... печорский.

Смотрите, как глава рассказывает:
https://vkksu.gov.ua/ua/about/sudiebnyj ... om-golodie

Правосудие Украины остаётся беспомощным, открывая двери российскому влиянию

https://www.wsj.com/articles/justice-re ... 1545998400
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

В продолжение удалённого мондером "О происхождении капитала"
https://mind.ua/news/20192049-firtash-s ... ti-kobolev
И перспективах Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:lapay
Вы упоминали, что суды не такие... печорский.

Смотрите, как глава рассказывает:
https://vkksu.gov.ua/ua/about/sudiebnyj ... om-golodie

Правосудие Украины остаётся беспомощным, открывая двери российскому влиянию

https://www.wsj.com/articles/justice-re ... 1545998400

я бы сказал
Правосудие Украины остаётся заказным и не независимым, являясь мощной угрозой государственным интересам.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:11

  lapay написав:
  detroytred написав:lapay
Вы упоминали, что суды не такие... печорский.

Смотрите, как глава рассказывает:
https://vkksu.gov.ua/ua/about/sudiebnyj ... om-golodie

Красиво, як по писаному, а як інакше?
От, якби головою був, хай і суддя, але не наш, як Супрун в медиціні, то ми почули б зовсім іншу пісню. :)

Минюст - есть ни что более, как инстанция на прямую подчиняющаяся КМУ.
Отсюда в судах ни что более, как откровенное кидалово и прежде всего на бабки.

Они официально ложили на какое то "Право" - "Кто с ножом, тот и с мясом"
При чём официально ложили и на... ЕСПЧ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Есть у меня на планшете такой выверт... не удалось создать защищенное соединение.

В адресной строке замените "http" на "https" (просто добавьте одну букву) и будет соединение защищенным.
Не со 100% вероятностью, но в подавляющем большинстве сайтов поможет.
yanyura
 
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