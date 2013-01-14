Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Ничего. Подвернулся под руку (подошёл под цвет Детройт Ред Вингз)).
В отличие от явного (деда Мороза-Санты), я когда ставил эту аватарку совершенно не знал кто на ней изображён. Даже спиленных рогов не видел (представлялись мне, как поднятые защитные очки).
Узнал где-то через, не помню, года два, если не больше, когда кто-то затронул этот момент. Да и оставил. Иногда появляется желание убрать (по двум причинам: основная - зачем она вообще нужна любая аватарка; второстепенная - как-то иногда странно на неё реагируют), но тут же и пропадает -- мелочь, не стоящая внимания. Пусть висит. А может и уберу...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Красиво, як по писаному, а як інакше? От, якби головою був, хай і суддя, але не наш, як Супрун в медиціні, то ми почули б зовсім іншу пісню.
Минюст - есть ни что более, как инстанция на прямую подчиняющаяся КМУ. Отсюда в судах ни что более, как откровенное кидалово и прежде всего на бабки.
Они официально ложили на какое то "Право" - "Кто с ножом, тот и с мясом" При чём официально ложили и на... ЕСПЧ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.