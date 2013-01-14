Додано: Суб 29 гру, 2018 11:07

justit

Ничего. Подвернулся под руку (подошёл под цвет Детройт Ред Вингз)).



В отличие от явного (деда Мороза-Санты), я когда ставил эту аватарку совершенно не знал кто на ней изображён.

Даже спиленных рогов не видел (представлялись мне, как поднятые защитные очки).



Узнал где-то через, не помню, года два, если не больше, когда кто-то затронул этот момент.

Да и оставил.

Иногда появляется желание убрать (по двум причинам: основная - зачем она вообще нужна любая аватарка; второстепенная - как-то иногда странно на неё реагируют), но тут же и пропадает -- мелочь, не стоящая внимания. Пусть висит.

А может и уберу...