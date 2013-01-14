"Честное слово, это уже начинает бесить. В городе, где комендантский час, где каждый день нас пугают химическими атаками, где старикам платятся мизерны пенсии, а рабочие могут не видеть зарплаты месяцами (на заводах и шахтах) – спокойно устраиваются дорогие застолья. Доказывать всем, что у нас хоть и военное положение, но город все равно жив, – такими способами глупо, – считает Смолов. – Дорогими пьянками никого не убедить"."Не знаю, что изменится, хоть загадывай желание на Новый год – хоть не загадывай. Ощущение, что конца этому не будет, и надо только уезжать. Но кто же тогда останется в Донецке? Те, кто сходил когда-то на референдум и "про…референдил" свою жизнь и жизни тысячи других? Бросить город на стариков, которые не могут уехать в силу возраста и здоровья? Так они просто не выживут без помощи людей молодых и крепких. Им теперь не на кого надеяться, никакой помощи у них нет, люди уже два года нормальной гуманитарной помощи не видели, какая была в штабе Ахметова. Зато "власти" елки открывают и народные гуляния организовывают каждую неделю по каким-то непонятным поводам. Пока мы держимся, но, боюсь, еще немного таких "гуляний" – и Донецк покинут оставшиеся здесь молодые, адекватные люди", – интересуется дончанин Юрий Назаренко.