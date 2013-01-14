Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Работники непромышленной группы ГП «Селидовуголь» объявили об остановке работы 28.12.2018, https://vchasnoua.com/donbass/59020-rab ... vke-raboty Работники непромышленной группы трех шахт ГП «Селидовуголь» на Донетчине приняли решение прекратить любую деятельность до погашения задолженности по зарплате.
К такому решению пришли в ходе сбора трудовых коллективов, которое сегодня состоялось на трех шахтах ГП «Селидовуголь», передает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.
К радикальным мерам работников подтолкнула систематическая невыплата заработной платы, которая в некоторых случаях превышает 5 месяцев.
На собрании трудовых коллективов присутствовали главные бухгалтеры и экономисты горняков.
«Было предложено прекратить любую деятельность пока не будет полностью погашена задолженность по заработной плате, — рассказал замглавы местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Сергей Павлов. — Предложение поддержали на всех трех шахтах».
Отметим, общая задолженность по заработной плате на ГП «Селидовуголь», по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, составляет 172,356 миллиона гривен. Причем, 34 млн грн горнякам задолжали еще за 2015 год.
Вчера в административном здании государственного предприятия «Селидовуголь» с участием профсоюзных лидеров шахт и администрации ГП по задолженности работникам непромышленной группы состоялись расширенные сборы, которые не дали никакого результата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать. Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot написав:Kudrjavuy Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать. Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В "зазеркалье" те же причины, но говорят о них наши:
Денег нет: главарь «днр» отказал вдове боевика в выплате компенсации 29.12.2018 - 12:30 http://sprotyv.info/ru/news/kiev/deneg- ... ompensacii В «днр» нет денег на реализацию «закона» о выплате компенсаций погибшим членам незаконных вооруженных формирований, но «закон» отменять все равно не будут. Такое положение дел в ходе «прямой линии» с населением признал «глава днр» Пушилин, передают «Донецкие новости».
В частности, на «прямую линию» обратилась вдова «ополченца» Ксения из Снежного, которая до сих пор не получила компенсацию за погибшего в августе 2014 года мужа, она одна воспитывает ребенка, нет денег оплатить долги по тем же коммунальным услугам.
«Что касается компенсации. Закон принимался в 2014 году, тогда не было полноценных боевых действий и подразумевалось, что жертв будет не такое большое количество. На компенсацию были указаны достаточно серьезные суммы. И когда начались полномасштабные боевые действия, оказалось, что бюджет не каждого даже развитого государства потянул бы такие выплаты. Поэтому здесь все откладывается на время, когда наш бюджет действительно будет наполнен. Тогда и можно к этому перейти», – сказал Пушилин.
Обратившейся вдове «ополченца» Пушилин порекомендовал «прорабатывать иные варианты». «Закон этот отменять, вы понимаете, никто не будет. Но если вывести общую сумму по необходимой компенсации, она, наверное, не заполнит и годовой бюджет всей республики. Здесь нужно ждать. Я не вижу ничего иного, откуда можно было бы взять эти средства», – заключил он.
Отобрать, кинуть, .... - практика отработанная веками!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хлеба и зрелищ - Всегда было и есть, жаль, что многие это не воспринимают пока не затронет:
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk ... 02183.html "Честное слово, это уже начинает бесить. В городе, где комендантский час, где каждый день нас пугают химическими атаками, где старикам платятся мизерны пенсии, а рабочие могут не видеть зарплаты месяцами (на заводах и шахтах) – спокойно устраиваются дорогие застолья. Доказывать всем, что у нас хоть и военное положение, но город все равно жив, – такими способами глупо, – считает Смолов. – Дорогими пьянками никого не убедить".
Все меньше оптимизма у дончан на скорое освобождение, как и надежд на определенность в будущем. Горожане говорят, что пятый год встречают Новый год в оккупации и лишены уже всякого оптимизма.
"Не знаю, что изменится, хоть загадывай желание на Новый год – хоть не загадывай. Ощущение, что конца этому не будет, и надо только уезжать. Но кто же тогда останется в Донецке? Те, кто сходил когда-то на референдум и "про…референдил" свою жизнь и жизни тысячи других? Бросить город на стариков, которые не могут уехать в силу возраста и здоровья? Так они просто не выживут без помощи людей молодых и крепких. Им теперь не на кого надеяться, никакой помощи у них нет, люди уже два года нормальной гуманитарной помощи не видели, какая была в штабе Ахметова. Зато "власти" елки открывают и народные гуляния организовывают каждую неделю по каким-то непонятным поводам. Пока мы держимся, но, боюсь, еще немного таких "гуляний" – и Донецк покинут оставшиеся здесь молодые, адекватные люди", – интересуется дончанин Юрий Назаренко.
Война есть война - только "Экономический криминал" превращает её в выгодный "бизнес". Как уже указывал ранее формулу прибыли на войне использовал Гитлер. В то же время практически "все западные союзники", не в силу отказаться от сотрудничества с РФ. Ибо это ПРИБЫЛЬНО.
Экономических причин ухудшения экономической ситуации НЕТ - есть сознательное уничтожение экономики и населения Украины.
Именно по приведённым причинам - Украинец сегодня между двух огней, именно по этим причинам форсируется создание бесповоротной "революционной обстановки".
Это когда Верхи не хотят жить по старому, а низы не могут уже жить по новому.
Цель - легализация "нацарёванного", реализация остатков Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.