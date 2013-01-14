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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4148414941504151
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Официоз из прифронтовой зоны , для Вашего понимания о фактическом состоянии "Права", экономики, энергетики, транспорта, налогов, социалки, коммуналки, торговли, образования, оборонки, ....

Работники непромышленной группы ГП «Селидовуголь» объявили об остановке работы
28.12.2018,
https://vchasnoua.com/donbass/59020-rab ... vke-raboty
Работники непромышленной группы трех шахт ГП «Селидовуголь» на Донетчине приняли решение прекратить любую деятельность до погашения задолженности по зарплате.

К такому решению пришли в ходе сбора трудовых коллективов, которое сегодня состоялось на трех шахтах ГП «Селидовуголь», передает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

К радикальным мерам работников подтолкнула систематическая невыплата заработной платы, которая в некоторых случаях превышает 5 месяцев.

На собрании трудовых коллективов присутствовали главные бухгалтеры и экономисты горняков.

«Было предложено прекратить любую деятельность пока не будет полностью погашена задолженность по заработной плате, — рассказал замглавы местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Сергей Павлов. — Предложение поддержали на всех трех шахтах».

Отметим, общая задолженность по заработной плате на ГП «Селидовуголь», по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, составляет 172,356 миллиона гривен. Причем, 34 млн грн горнякам задолжали еще за 2015 год.

Вчера в административном здании государственного предприятия «Селидовуголь» с участием профсоюзных лидеров шахт и администрации ГП по задолженности работникам непромышленной группы состоялись расширенные сборы, которые не дали никакого результата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:49

Kudrjavuy
Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать.
Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:54

  pesikot написав:Kudrjavuy
Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать.
Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.

Вообще-то переводчик Вам в руку, и способ мышления!
http://day.kyiv.ua/uk/news/291218-pravo ... vplyvu-wsj
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:58

В "зазеркалье" те же причины, но говорят о них наши:
Денег нет: главарь «днр» отказал вдове боевика в выплате компенсации
29.12.2018 - 12:30
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/deneg- ... ompensacii
В «днр» нет денег на реализацию «закона» о выплате компенсаций погибшим членам незаконных вооруженных формирований, но «закон» отменять все равно не будут. Такое положение дел в ходе «прямой линии» с населением признал «глава днр» Пушилин, передают «Донецкие новости».

В частности, на «прямую линию» обратилась вдова «ополченца» Ксения из Снежного, которая до сих пор не получила компенсацию за погибшего в августе 2014 года мужа, она одна воспитывает ребенка, нет денег оплатить долги по тем же коммунальным услугам.

«Что касается компенсации. Закон принимался в 2014 году, тогда не было полноценных боевых действий и подразумевалось, что жертв будет не такое большое количество. На компенсацию были указаны достаточно серьезные суммы. И когда начались полномасштабные боевые действия, оказалось, что бюджет не каждого даже развитого государства потянул бы такие выплаты. Поэтому здесь все откладывается на время, когда наш бюджет действительно будет наполнен. Тогда и можно к этому перейти», – сказал Пушилин.

Обратившейся вдове «ополченца» Пушилин порекомендовал «прорабатывать иные варианты». «Закон этот отменять, вы понимаете, никто не будет. Но если вывести общую сумму по необходимой компенсации, она, наверное, не заполнит и годовой бюджет всей республики. Здесь нужно ждать. Я не вижу ничего иного, откуда можно было бы взять эти средства», – заключил он.

Отобрать, кинуть, .... - практика отработанная веками!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:32

Хлеба и зрелищ - Всегда было и есть, жаль, что многие это не воспринимают пока не затронет:
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk ... 02183.html
"Честное слово, это уже начинает бесить. В городе, где комендантский час, где каждый день нас пугают химическими атаками, где старикам платятся мизерны пенсии, а рабочие могут не видеть зарплаты месяцами (на заводах и шахтах) – спокойно устраиваются дорогие застолья. Доказывать всем, что у нас хоть и военное положение, но город все равно жив, – такими способами глупо, – считает Смолов. – Дорогими пьянками никого не убедить".

Все меньше оптимизма у дончан на скорое освобождение, как и надежд на определенность в будущем. Горожане говорят, что пятый год встречают Новый год в оккупации и лишены уже всякого оптимизма.

"Не знаю, что изменится, хоть загадывай желание на Новый год – хоть не загадывай. Ощущение, что конца этому не будет, и надо только уезжать. Но кто же тогда останется в Донецке? Те, кто сходил когда-то на референдум и "про…референдил" свою жизнь и жизни тысячи других? Бросить город на стариков, которые не могут уехать в силу возраста и здоровья? Так они просто не выживут без помощи людей молодых и крепких. Им теперь не на кого надеяться, никакой помощи у них нет, люди уже два года нормальной гуманитарной помощи не видели, какая была в штабе Ахметова. Зато "власти" елки открывают и народные гуляния организовывают каждую неделю по каким-то непонятным поводам. Пока мы держимся, но, боюсь, еще немного таких "гуляний" – и Донецк покинут оставшиеся здесь молодые, адекватные люди", – интересуется дончанин Юрий Назаренко.

Война есть война - только "Экономический криминал" превращает её в выгодный "бизнес".
Как уже указывал ранее формулу прибыли на войне использовал Гитлер.
В то же время практически "все западные союзники", не в силу отказаться от сотрудничества с РФ. Ибо это ПРИБЫЛЬНО.

Экономических причин ухудшения экономической ситуации НЕТ - есть сознательное уничтожение экономики и населения Украины.

Именно по приведённым причинам - Украинец сегодня между двух огней, именно по этим причинам форсируется создание бесповоротной "революционной обстановки".

Это когда Верхи не хотят жить по старому, а низы не могут уже жить по новому.

Цель - легализация "нацарёванного", реализация остатков Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:51

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать.
Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.

Вообще-то переводчик Вам в руку, и способ мышления!
http://day.kyiv.ua/uk/news/291218-pravo ... vplyvu-wsj

В этом конкретном случае ваш оппонент прав - ссылка, выложенная вами на wsj, показывает только первые 2 абзаца статьи, чтобы прочесть дальше надо или войти, или зарегистрироваться. Регистрироваться только для того, чтобы прочитать одну статью? Сомневаюсь, что будут желающие.

А вот переход по ссылке из Фейсбука (https://www.facebook.com/wsj/posts/10158365861723128) дает возможность увидеть полный текст статьи - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... Sq8B29mMuQ

И по статистике в статье:
There have been nine murders and nearly 100 assaults on anticorruption campaigners, human-rights defenders and other activists since 2014, according to the Human Rights Information Center, a Kiev-based nongovernmental organization.

По данным Правозащитного информационного центра, базирующегося в Киеве, неправительственной организации в Киеве, с 2014 года было совершено девять убийств и около 100 нападений на участников кампании по борьбе с коррупцией, правозащитников и других активистов. (гугл-перевод)

за 4,5 года звучит как-то не очень убедительно.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:15

yanyura
Суть статьи в условиях их доступа к информации "из общих официальных источников", но выводы к моему пониманию близкие к сути проблемы.

О "чудных" делах я пытался сразу выкладывать на всеобщее обозрение - спасибо, что за несколько лет Мы пришли до однієї мови, та розуміння
В живую это выглядит так(последнее по дате):
СБУ арестовала вкладчицу банка-банкрота Олега Бахматюка, у которой он украл деньги
[17:20 29 декабря 2018 года ]
http://ukrrudprom.com/news/SBU_arestova ... _koto.html
Нардеп Игорь Луценко рассказал в Facebook о “сенсационном успехе Службы безопасности Украины”.

Не стомлююсь вітати СБУ з новими професійними досягненнями. На цей раз пишаюся київськими співробітниками Служби, котрі на днях знешкодили небезпечну злочиницю — вкладницю неплатоспроможного VAB-банку, котра вимагала від мільярдера Бахматюка повернути їй її ж вклад.

Нагадаю, це не останній успіх нашої спецслужби. Нещодавно СБУ прорапортувала, що не знайшла жодних доказів фінансування тероризму Ахметовим, Королевською чи Єфремовим.

І тепер — новий успіх. Аграрний магнат Бахматюк може спати спокійно. 28 тисяч штатних співробітників Служби безпеки на гроші платників податків охороняють спокій власника банку-банкрута.

22.12.2018 Прокуратурою Донецької області було повідомлено про підозру вкладниці ВіЕйБі банку Ірені Росс у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України. Тобто “вимагання”.

З матеріалів справи випливає, що та вимагала назад свій депозит. І якби не пильність СБУ, ніхто б не вгледів у цьому складу злочину і необхідності негайного поміщення Ірени Росс у слідчий ізолятор.

Та й не просто у СІЗО, а у СІЗО у Краматорську. Там, де найчесніші у країні суди, мабуть. Далекі від столичних спокус і галасу журналістів. Де завжди правосуддя квітло і цвіло.

23 грудня слідчий суддя Краматорського міського суду А.В. Бакуменко прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб в арештному домі Бахмутської установи виконання покарань №6 в Донецькій області.

Наразі вона знаходиться під вартою, і вже не буде турбувати мільярдера Бахматюка своїми дрібними вимогами.

Ну що ж, також вітаю і банкірів з черговою перемогою над ошуканими вкладниками!

Тепер жоден з цих маленьких негідників не наважиться і заїкнутися про повернення своїх вкладів. Довіра зростає!

Росте міць не тільки правоохоронної системи, але й стабільність фінансово-банківської.

PS Найближчим часом установимо прізвища героїв-правоохоронців, а також їх помічників з числа адвокатів-“рєшал” Бахматюка, з метою прославлення їх чину.


Трагедия в том, что большинство патологически не различают действительность и "Геббельсовщину". В условиях войны Вера есть основное, но врага необходимо видеть, различать, нюхом чувствовать, ...(- называйте сами, как хотите) и завуалированного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:29

Kudrjavuy
В конечном итоге это не даст понимания о всей ситуации, Вам в догонку стоит прочувствовать саму атмосферу (что такое "Донбасс") там много букаФ, по сему читайте сами :
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/nesrav ... vuy-sssr-2
Как бы мне не была огыдна ця писака, но "состояние дел" она описывает правильно, за исключением корней происходящего - физически не представляет "откуда оно берётся?", всегда в конце смазывает заказушным дерьмом. Что вызывает отвращение от "немножко конкретнее знакомых с ситуацией".

В далеке от Донбасса это выглядит примерно так:
https://24tv.ua/pravosuddya_tsinoyu_v_3 ... i_n1088592
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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