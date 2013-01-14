Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Работники непромышленной группы ГП «Селидовуголь» объявили об остановке работы 28.12.2018, https://vchasnoua.com/donbass/59020-rab ... vke-raboty Работники непромышленной группы трех шахт ГП «Селидовуголь» на Донетчине приняли решение прекратить любую деятельность до погашения задолженности по зарплате.
К такому решению пришли в ходе сбора трудовых коллективов, которое сегодня состоялось на трех шахтах ГП «Селидовуголь», передает Конфедерация свободных профсоюзов Украины.
К радикальным мерам работников подтолкнула систематическая невыплата заработной платы, которая в некоторых случаях превышает 5 месяцев.
На собрании трудовых коллективов присутствовали главные бухгалтеры и экономисты горняков.
«Было предложено прекратить любую деятельность пока не будет полностью погашена задолженность по заработной плате, — рассказал замглавы местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Сергей Павлов. — Предложение поддержали на всех трех шахтах».
Отметим, общая задолженность по заработной плате на ГП «Селидовуголь», по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, составляет 172,356 миллиона гривен. Причем, 34 млн грн горнякам задолжали еще за 2015 год.
Вчера в административном здании государственного предприятия «Селидовуголь» с участием профсоюзных лидеров шахт и администрации ГП по задолженности работникам непромышленной группы состоялись расширенные сборы, которые не дали никакого результата.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать. Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot написав:Kudrjavuy Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать. Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В "зазеркалье" те же причины, но говорят о них наши:
Денег нет: главарь «днр» отказал вдове боевика в выплате компенсации 29.12.2018 - 12:30 http://sprotyv.info/ru/news/kiev/deneg- ... ompensacii В «днр» нет денег на реализацию «закона» о выплате компенсаций погибшим членам незаконных вооруженных формирований, но «закон» отменять все равно не будут. Такое положение дел в ходе «прямой линии» с населением признал «глава днр» Пушилин, передают «Донецкие новости».
В частности, на «прямую линию» обратилась вдова «ополченца» Ксения из Снежного, которая до сих пор не получила компенсацию за погибшего в августе 2014 года мужа, она одна воспитывает ребенка, нет денег оплатить долги по тем же коммунальным услугам.
«Что касается компенсации. Закон принимался в 2014 году, тогда не было полноценных боевых действий и подразумевалось, что жертв будет не такое большое количество. На компенсацию были указаны достаточно серьезные суммы. И когда начались полномасштабные боевые действия, оказалось, что бюджет не каждого даже развитого государства потянул бы такие выплаты. Поэтому здесь все откладывается на время, когда наш бюджет действительно будет наполнен. Тогда и можно к этому перейти», – сказал Пушилин.
Обратившейся вдове «ополченца» Пушилин порекомендовал «прорабатывать иные варианты». «Закон этот отменять, вы понимаете, никто не будет. Но если вывести общую сумму по необходимой компенсации, она, наверное, не заполнит и годовой бюджет всей республики. Здесь нужно ждать. Я не вижу ничего иного, откуда можно было бы взять эти средства», – заключил он.
Отобрать, кинуть, .... - практика отработанная веками!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хлеба и зрелищ - Всегда было и есть, жаль, что многие это не воспринимают пока не затронет:
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk ... 02183.html "Честное слово, это уже начинает бесить. В городе, где комендантский час, где каждый день нас пугают химическими атаками, где старикам платятся мизерны пенсии, а рабочие могут не видеть зарплаты месяцами (на заводах и шахтах) – спокойно устраиваются дорогие застолья. Доказывать всем, что у нас хоть и военное положение, но город все равно жив, – такими способами глупо, – считает Смолов. – Дорогими пьянками никого не убедить".
Все меньше оптимизма у дончан на скорое освобождение, как и надежд на определенность в будущем. Горожане говорят, что пятый год встречают Новый год в оккупации и лишены уже всякого оптимизма.
"Не знаю, что изменится, хоть загадывай желание на Новый год – хоть не загадывай. Ощущение, что конца этому не будет, и надо только уезжать. Но кто же тогда останется в Донецке? Те, кто сходил когда-то на референдум и "про…референдил" свою жизнь и жизни тысячи других? Бросить город на стариков, которые не могут уехать в силу возраста и здоровья? Так они просто не выживут без помощи людей молодых и крепких. Им теперь не на кого надеяться, никакой помощи у них нет, люди уже два года нормальной гуманитарной помощи не видели, какая была в штабе Ахметова. Зато "власти" елки открывают и народные гуляния организовывают каждую неделю по каким-то непонятным поводам. Пока мы держимся, но, боюсь, еще немного таких "гуляний" – и Донецк покинут оставшиеся здесь молодые, адекватные люди", – интересуется дончанин Юрий Назаренко.
Война есть война - только "Экономический криминал" превращает её в выгодный "бизнес". Как уже указывал ранее формулу прибыли на войне использовал Гитлер. В то же время практически "все западные союзники", не в силу отказаться от сотрудничества с РФ. Ибо это ПРИБЫЛЬНО.
Экономических причин ухудшения экономической ситуации НЕТ - есть сознательное уничтожение экономики и населения Украины.
Именно по приведённым причинам - Украинец сегодня между двух огней, именно по этим причинам форсируется создание бесповоротной "революционной обстановки".
Это когда Верхи не хотят жить по старому, а низы не могут уже жить по новому.
Цель - легализация "нацарёванного", реализация остатков Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Kudrjavuy Опять вы даёте ссылки, которые не имеют отношения к обсуждаемой теме, а так же ссылку на wsj, которую невозможно прочитать. Украинец вернувшийся - "Рассказал молодой человек и о дороговизне автомобилей на Украине. Юрий заявил, что в Польше за 600 долларов можно купить хорошее авто, а в Незалежной они продаются втридорога.". Пропаганда в самом гнусном виде, когда выдается часть правды. Купить можно за 600 у.е. Да вы замучаетесь ремонтировать это авто.
В этом конкретном случае ваш оппонент прав - ссылка, выложенная вами на wsj, показывает только первые 2 абзаца статьи, чтобы прочесть дальше надо или войти, или зарегистрироваться. Регистрироваться только для того, чтобы прочитать одну статью? Сомневаюсь, что будут желающие.
There have been nine murders and nearly 100 assaults on anticorruption campaigners, human-rights defenders and other activists since 2014, according to the Human Rights Information Center, a Kiev-based nongovernmental organization.
По данным Правозащитного информационного центра, базирующегося в Киеве, неправительственной организации в Киеве, с 2014 года было совершено девять убийств и около 100 нападений на участников кампании по борьбе с коррупцией, правозащитников и других активистов. (гугл-перевод)
Не стомлююсь вітати СБУ з новими професійними досягненнями. На цей раз пишаюся київськими співробітниками Служби, котрі на днях знешкодили небезпечну злочиницю — вкладницю неплатоспроможного VAB-банку, котра вимагала від мільярдера Бахматюка повернути їй її ж вклад.
Нагадаю, це не останній успіх нашої спецслужби. Нещодавно СБУ прорапортувала, що не знайшла жодних доказів фінансування тероризму Ахметовим, Королевською чи Єфремовим.
І тепер — новий успіх. Аграрний магнат Бахматюк може спати спокійно. 28 тисяч штатних співробітників Служби безпеки на гроші платників податків охороняють спокій власника банку-банкрута.
22.12.2018 Прокуратурою Донецької області було повідомлено про підозру вкладниці ВіЕйБі банку Ірені Росс у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України. Тобто “вимагання”.
З матеріалів справи випливає, що та вимагала назад свій депозит. І якби не пильність СБУ, ніхто б не вгледів у цьому складу злочину і необхідності негайного поміщення Ірени Росс у слідчий ізолятор.
Та й не просто у СІЗО, а у СІЗО у Краматорську. Там, де найчесніші у країні суди, мабуть. Далекі від столичних спокус і галасу журналістів. Де завжди правосуддя квітло і цвіло.
23 грудня слідчий суддя Краматорського міського суду А.В. Бакуменко прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 30 діб в арештному домі Бахмутської установи виконання покарань №6 в Донецькій області.
Наразі вона знаходиться під вартою, і вже не буде турбувати мільярдера Бахматюка своїми дрібними вимогами.
Ну що ж, також вітаю і банкірів з черговою перемогою над ошуканими вкладниками!
Тепер жоден з цих маленьких негідників не наважиться і заїкнутися про повернення своїх вкладів. Довіра зростає!
Росте міць не тільки правоохоронної системи, але й стабільність фінансово-банківської.
PS Найближчим часом установимо прізвища героїв-правоохоронців, а також їх помічників з числа адвокатів-“рєшал” Бахматюка, з метою прославлення їх чину.
Трагедия в том, что большинство патологически не различают действительность и "Геббельсовщину". В условиях войны Вера есть основное, но врага необходимо видеть, различать, нюхом чувствовать, ...(- называйте сами, как хотите) и завуалированного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy В конечном итоге это не даст понимания о всей ситуации, Вам в догонку стоит прочувствовать саму атмосферу (что такое "Донбасс") там много букаФ, по сему читайте сами : http://sprotyv.info/ru/news/kiev/nesrav ... vuy-sssr-2 Как бы мне не была огыдна ця писака, но "состояние дел" она описывает правильно, за исключением корней происходящего - физически не представляет "откуда оно берётся?", всегда в конце смазывает заказушным дерьмом. Что вызывает отвращение от "немножко конкретнее знакомых с ситуацией".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.