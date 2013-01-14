yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:32
yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.
Додано: Суб 29 гру, 2018 20:07
https://news.finance.ua/ua/news/-/44150 ... y-kobolyev
И это только одна схема.
За чей счёт банкет?!))
Платили бы должностные лица из своего кармана, то может было бы и другое отношение.
В том числе и Насирову.
Тогда бы не тянули волынку, а создавали новые условия.
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