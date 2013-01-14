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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4149415041514152
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:32

yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:07

Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії “крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік”, приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44150 ... y-kobolyev

И это только одна схема.

За чей счёт банкет?!))

Платили бы должностные лица из своего кармана, то может было бы и другое отношение.
В том числе и Насирову.

Тогда бы не тянули волынку, а создавали новые условия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07

  detroytred написав:yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.

Нажать на 3 вертикальные точки в "шапке" справа, поставить "галочку" в "полная версия". По крайней мере у меня так.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:17

  detroytred написав:
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії “крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік”, приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44150 ... y-kobolyev


Если посмотреть со стороны, то написанное в статье является паранойей Коболева.
Начиная - от диапазона от 500 тысяч до 1 миллиарда долларов.
И заканчивая - крадут 3 миллиарда кубометров газа. Если Коболев знает, что крадут такой фантастический объем, почему нет заявления от Коболева в Генпрокуратуру, почему он получает гигантские премии и не обращается с тревогой к Порошенко или в мировые сообщества, в личку Тампу или Меркель не пишет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:23

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:И заканчивая - крадут 3 миллиарда кубометров газа. Если Коболев знает, что крадут такой фантастический объем, почему нет заявления от Коболева в Генпрокуратуру, почему он получает гигантские премии и не обращается с тревогой к Порошенко или в мировые сообщества, в личку Тампу или Меркель не пишет.

Нафтогаз перевірив кіровоградський облгаз. Субсидіанти в 1,5 рази більше споживали газу, ніж інші. Чи крадуть надлишок, чи воно дійсно так - Нафтогаз не знає, але схиляється до першого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:53

  lapay написав:Субсидіанти в 1,5 рази більше споживали газу, ніж інші.


Так ежу понятно, что субсидианты будут тратить больше, потому что на халяву. Сами в Нафтогазе и придумали такую дуристику.
freeze
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