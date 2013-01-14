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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4149415041514152
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:32

yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:07

Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії “крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік”, приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44150 ... y-kobolyev

И это только одна схема.

За чей счёт банкет?!))

Платили бы должностные лица из своего кармана, то может было бы и другое отношение.
В том числе и Насирову.

Тогда бы не тянули волынку, а создавали новые условия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:07

  detroytred написав:yanyura
Спасибо.
Если можете подскажите ещё: есть ли возможность с планшета редактировать сообщения, так как даже самой кнопки "редактировать" нет?
Гугл по данному вопросу не помог.

Нажать на 3 вертикальные точки в "шапке" справа, поставить "галочку" в "полная версия". По крайней мере у меня так.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:17

  detroytred написав:
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що українські газозбутові компанії “крадуть від 1,5 до 3 мільярдів кубометрів газу на рік”, приносячи олігарху Дмитру Фірташу від $500 тисяч до $1 мільярда доларів щорічно.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44150 ... y-kobolyev


Если посмотреть со стороны, то написанное в статье является паранойей Коболева.
Начиная - от диапазона от 500 тысяч до 1 миллиарда долларов.
И заканчивая - крадут 3 миллиарда кубометров газа. Если Коболев знает, что крадут такой фантастический объем, почему нет заявления от Коболева в Генпрокуратуру, почему он получает гигантские премии и не обращается с тревогой к Порошенко или в мировые сообщества, в личку Тампу или Меркель не пишет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:23

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:И заканчивая - крадут 3 миллиарда кубометров газа. Если Коболев знает, что крадут такой фантастический объем, почему нет заявления от Коболева в Генпрокуратуру, почему он получает гигантские премии и не обращается с тревогой к Порошенко или в мировые сообщества, в личку Тампу или Меркель не пишет.

Нафтогаз перевірив кіровоградський облгаз. Субсидіанти в 1,5 рази більше споживали газу, ніж інші. Чи крадуть надлишок, чи воно дійсно так - Нафтогаз не знає, але схиляється до першого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:53

  lapay написав:Субсидіанти в 1,5 рази більше споживали газу, ніж інші.


Так ежу понятно, что субсидианты будут тратить больше, потому что на халяву. Сами в Нафтогазе и придумали такую дуристику.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:14

  freeze написав:
  lapay написав:Субсидіанти в 1,5 рази більше споживали газу, ніж інші.


Так ежу понятно, что субсидианты будут тратить больше, потому что на халяву. Сами в Нафтогазе и придумали такую дуристику.

"Дуристики" не существует по определению нигде, где есть "деньги"
"Крутила дулі" й Україні за українські гроші: Французьку подружку Путіна Ле Пен фінансували наші обленерго
субота, 29 грудень 2018,
http://patrioty.org.ua/politic/krutyla- ... 60792.html
Ле Пен отримувала гроші від росіян, які мають вплив і в Україні


У 2014 році лідер «Національного фронту» Франції Марін Ле Пен, готуючись до президентських виборів, за допомогою господарів українських обленерго отримала 9,4 мільйона євро, повідомляють Патріоти України з посиланням на The Washington Post.

В своїй статті від 27 грудня, видання розповідає про те, як російський банк дав позику Марін Ле Пен і що з цього вийшло.

У оборудці, яку описує американське видання, з російської сторони взяли участь Олександр Бабаков, який є одним з основних представників інтересів Росії в Україні і володіє 11 за 24 українських обленерго, а також Геннадій Тимченко – основний підрядник проекту "Північний потік 2". Увагу до цього привернув у своєму твіті аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.

Коли французький політик правого спрямування Марін Ле Пен потребувала грошей перед виборами, на допомогу їй прийшов російський бізнесмен та член парламенту Олександр Бабаков. Він запропонував взяти кредит через "Перший чесько-російських банк", який на той час контролював Геннадій Тимченко.

Через чотири роки банк закрився, а власникові загрожує арешт. Колишні військові Росії вимагають грошей, а казначей партії висилає біля 165 000 доларів США кожні кілька місяців нотаріусу в Росії, не знаючи куди ці гроші, зрештою, йдуть, пише видання.

Ле Пен не виграла президентство, однак, позика у 9,4 мільйона євро від росіян, викликала критичні зауваження стосовно її партії та підозри у відмиванні коштів та зв'язках з іншими злочинами.

Джошуа Кіршенбаум, аналітик German Marshall Fund в коментарі WP наголошує: "Це дистиляція того, як непрозорі фінанси перетинаються з іноземним втручанням".

Національний фронт отримав гроші від "Першого чесько-російського банку" в 2014 році під 6 відсотків. Про угоду стало відомо завдяки публікації французького журналіста. В 2016 році, банк визнали неплатоспроможним серед більше сотні інших російських банків.

Однак, за шість днів до введення тимчасової адміністрації в банк, кредит партії Ле Пен було продано непрозорій російській компанії, а наприкінці 2016-го – російській компаній зі зв'язками з військовими – "Авіазапчасть", повідомляє видання посилаючись на дані російської установи страхування депозитів.

Серед клієнтів "Авіазапчасті", зокрема фігурують сирійські військово-повітряні сили, які групи з захисту прав людини підозрюють у вчиненні нападів на цивільних на виконання наказів Асада, зазначає видання.

Передачу кредиту від банку оскаржує і російська установа зі страхування депозитів. Поки йде процес, французька партія сплачує за кредит на рахунок російського нотаріуса.

В партії Ле Пен погоджуються: Для нас було трохи дивно, що кредит передали компанії, яка продає устаткування для літаків", - сказав казначей партії Сен Жюст. Відповідаючи на питання, чи має "Авіазапчасть" зв'язок з російською військовою розвідкою, Сен Жюст відзначив: "В Росії вони всі – колишні члени КДБ".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Организовывается вывод средств под конкретные потребности.
В результате, то, что мы имеем.... - шакалы теперь хотят тупо порвать холопов под предлогом налогов, ведь средства выведены с прибыли.
- отсюда продолжаем "падение" в экономике.
И так практически 99% "пакращенной экономики"

Лично я не вижу ни одной реальной причины - не быть приверженцем "теории Савченко"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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