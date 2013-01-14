субота, 29 грудень 2018,Ле Пен отримувала гроші від росіян, які мають вплив і в УкраїніУ 2014 році лідер «Національного фронту» Франції Марін Ле Пен, готуючись до президентських виборів, за допомогою господарів українських обленерго отримала 9,4 мільйона євро, повідомляють Патріоти України з посиланням на The Washington Post.В своїй статті від 27 грудня, видання розповідає про те, як російський банк дав позику Марін Ле Пен і що з цього вийшло.У оборудці, яку описує американське видання, з російської сторони взяли участь Олександр Бабаков, який є одним з основних представників інтересів Росії в Україні і володіє 11 за 24 українських обленерго, а також Геннадій Тимченко – основний підрядник проекту "Північний потік 2". Увагу до цього привернув у своєму твіті аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.Коли французький політик правого спрямування Марін Ле Пен потребувала грошей перед виборами, на допомогу їй прийшов російський бізнесмен та член парламенту Олександр Бабаков. Він запропонував взяти кредит через "Перший чесько-російських банк", який на той час контролював Геннадій Тимченко.Через чотири роки банк закрився, а власникові загрожує арешт. Колишні військові Росії вимагають грошей, а казначей партії висилає біля 165 000 доларів США кожні кілька місяців нотаріусу в Росії, не знаючи куди ці гроші, зрештою, йдуть, пише видання.Ле Пен не виграла президентство, однак, позика у 9,4 мільйона євро від росіян, викликала критичні зауваження стосовно її партії та підозри у відмиванні коштів та зв'язках з іншими злочинами.Джошуа Кіршенбаум, аналітик German Marshall Fund в коментарі WP наголошує: "Це дистиляція того, як непрозорі фінанси перетинаються з іноземним втручанням".Національний фронт отримав гроші від "Першого чесько-російського банку" в 2014 році під 6 відсотків. Про угоду стало відомо завдяки публікації французького журналіста. В 2016 році, банк визнали неплатоспроможним серед більше сотні інших російських банків.Однак, за шість днів до введення тимчасової адміністрації в банк, кредит партії Ле Пен було продано непрозорій російській компанії, а наприкінці 2016-го – російській компаній зі зв'язками з військовими – "Авіазапчасть", повідомляє видання посилаючись на дані російської установи страхування депозитів.Серед клієнтів "Авіазапчасті", зокрема фігурують сирійські військово-повітряні сили, які групи з захисту прав людини підозрюють у вчиненні нападів на цивільних на виконання наказів Асада, зазначає видання.Передачу кредиту від банку оскаржує і російська установа зі страхування депозитів. Поки йде процес, французька партія сплачує за кредит на рахунок російського нотаріуса.В партії Ле Пен погоджуються: Для нас було трохи дивно, що кредит передали компанії, яка продає устаткування для літаків", - сказав казначей партії Сен Жюст. Відповідаючи на питання, чи має "Авіазапчасть" зв'язок з російською військовою розвідкою, Сен Жюст відзначив: "В Росії вони всі – колишні члени КДБ".