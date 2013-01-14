Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Выборы Президента Украины - Юлия Владимировна Тимошенко _ Павло Лазаренко - "Куля в лоба" - американский газ на рынке Украины.
- Цена и кто за это будет платить? - С кого накопили эти средства? - "Кому это выгодно"? За чем изгоняют население Украины неимоверными поборами? Гражданства счастливых собственников фирм Прихватизаторов?. Их статус в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Шановні, Ви будь ласка, у цьому форумі розставляйте приорітети, та робіть правільні висновки: Чому ми так живемо? Звідкіля така кількість "слуг" нетрадиційної для України орієнтації? Звідкіля узялися злидні в Україні? Націю, та громадянства усієї цієї наволочі? Чому "Прихватизація Донбасу" Злодіями має таке голосне відлуння? Та супроводжується відвертим геноцидом тих, хто "працює"? Чому на зараз уся Ненька Україна Злодіями перетворена на "Донбас"?
З Новим Роком усіх!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.