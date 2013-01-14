Додано: Нед 30 гру, 2018 16:31

Шановні, Ви будь ласка, у цьому форумі розставляйте приорітети, та робіть правільні висновки:

Чому ми так живемо?

Звідкіля така кількість "слуг" нетрадиційної для України орієнтації?

Звідкіля узялися злидні в Україні?

Націю, та громадянства усієї цієї наволочі?

Чому "Прихватизація Донбасу" Злодіями має таке голосне відлуння?

Та супроводжується відвертим геноцидом тих, хто "працює"?

Чому на зараз уся Ненька Україна Злодіями перетворена на "Донбас"?



З Новим Роком усіх!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.