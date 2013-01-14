RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4151415241534154>
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:20

Kudrjavuy
Или ребус чья это "Тема":
https://news.finance.ua/ua/news/-/44151 ... y-kobolyev
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв


https://news.finance.ua/ua/news/-/44152 ... -rosijskyj
Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не російський


https://news.finance.ua/ru/news/-/44150 ... ty-kobolev
Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты - Коболев


А гроші де? Де пенсійний фонд? Де сита старість тих, хто будував ЇЇ?

https://korrespondent.net/tag/166700/
Приватизация ГТС Украины


Выборы Президента Украины - Юлия Владимировна Тимошенко _ Павло Лазаренко - "Куля в лоба" - американский газ на рынке Украины.

- Цена и кто за это будет платить?
- С кого накопили эти средства?
- "Кому это выгодно"?
За чем изгоняют население Украины неимоверными поборами?
Гражданства счастливых собственников фирм Прихватизаторов?.
Их статус в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6168
З нами з: 20.09.12
Подякував: 600 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Шановні, Ви будь ласка, у цьому форумі розставляйте приорітети, та робіть правільні висновки:
Чому ми так живемо?
Звідкіля така кількість "слуг" нетрадиційної для України орієнтації?
Звідкіля узялися злидні в Україні?
Націю, та громадянства усієї цієї наволочі?
Чому "Прихватизація Донбасу" Злодіями має таке голосне відлуння?
Та супроводжується відвертим геноцидом тих, хто "працює"?
Чому на зараз уся Ненька Україна Злодіями перетворена на "Донбас"?

З Новим Роком усіх!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6168
З нами з: 20.09.12
Подякував: 600 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:41

Kudrjavuy
А к Вам первый вопрос ? Почему вы, лично вы сделали из Донбасса то, что мы все и видим ?
Почему вы, лично вы допустили российские войска на Донбасс ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 31.08.09
Подякував: 153 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45

  Kudrjavuy написав:Чому ми так живемо?

Потому что логику наших должностных лиц не понять. Шутка))

Вот почему этот чиновник (следователь) убегает, как ...
В крайнем случае, шёл бы молча и игнорировал, но убегает, как ...

http://www.ostro.org/video/561030/
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20726
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Портников про те, що таке справжні реформи https://espreso.tv/video/263121 з 5,40 до 9,50 хв.
detroytred та freeze дивитись обов'язково, інші теж не пошкодують. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 01.08.15
Подякував: 797 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:27

  lapay написав:Портников про те, що таке справжні реформи https://espreso.tv/video/263121 з 5,40 до 9,50 хв.
detroytred та freeze дивитись обов'язково, інші теж не пошкодують. :)


Портников - один из самых известных и высокооплачиваемых порохоботов, уступает только Ганопольскому. Тема - иди бери лопату работай и меняйся, а мы пока тут будем эшелонами тырить известна. Я бы получал такую зарплату как Ганопольский говорил тоже самое как он, ничего личного - только бизнес.

Лучше это почитайте -

Президент Томас Санкара жил на жалование армейского капитана, составлявшее $450 в месяц, а президентский оклад в $2000 перечислял в сиротский фонд. После свержения и убийства Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из старого автомобиля «Пежо», купленного ещё до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трёх гитар и четырёх велосипедов.

Одним из первых нововведений его правительства стало обнародование доходов и счетов всех госчиновников. Был продан весь правительственный автопарк, состоявший из «Мерседесов», вместо которых для нужд министров были приобретены «Рено 5» — самые дешёвые на тот момент автомобили в стране. Санкара урезал зарплаты чиновников, а также запретил им пользоваться личными шоферами и летать по авиабилетам первого класса.

Более того, Санкара запретил устанавливать в своем кабинете кондиционер, поскольку ему «стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь», и отказался санкционировать развешивание своих портретов в публичных местах и офисах.

Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.
freeze
4
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:38

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.

https://knoema.ru/atlas/%D0%91%D1%83%D1 ... 0%B8%D0%B8
В 2007 рейтинг корупції менше, ніж у нас зараз.
Не буває див за кілька років - все це казочки. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 01.08.15
Подякував: 797 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:04

freeze
Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15126
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:10

  lapay написав:
  freeze написав:Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.

https://knoema.ru/atlas/%D0%91%D1%83%D1 ... 0%B8%D0%B8
В 2007 рейтинг корупції менше, ніж у нас зараз.
Не буває див за кілька років - все це казочки. :)


Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.
freeze
4
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.

Вибори те саме "вбивство", тільки диктатори можуть правити до скону. Нам таке нафіг не потрібно, тому повільні, але системні зміни, як у наших західних сусідів, а не якийсь дивовижний царь-батюшка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 01.08.15
Подякував: 797 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4151415241534154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65991)
31.12.2018 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.