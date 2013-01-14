Додано: Пон 31 гру, 2018 11:27

lapay написав: Портников про те, що таке справжні реформи https://espreso.tv/video/263121 з 5,40 до 9,50 хв.

detroytred та freeze дивитись обов'язково, інші теж не пошкодують. Портников про те, що таке справжні реформиз 5,40 до 9,50 хв.тадивитись обов'язково, інші теж не пошкодують.

Портников - один из самых известных и высокооплачиваемых порохоботов, уступает только Ганопольскому. Тема - иди бери лопату работай и меняйся, а мы пока тут будем эшелонами тырить известна. Я бы получал такую зарплату как Ганопольский говорил тоже самое как он, ничего личного - только бизнес.Лучше это почитайте -Президент Томас Санкара жил на жалование армейского капитана, составлявшее $450 в месяц, а президентский оклад в $2000 перечислял в сиротский фонд. После свержения и убийства Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из старого автомобиля «Пежо», купленного ещё до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трёх гитар и четырёх велосипедов.Одним из первых нововведений его правительства стало обнародование доходов и счетов всех госчиновников. Был продан весь правительственный автопарк, состоявший из «Мерседесов», вместо которых для нужд министров были приобретены «Рено 5» — самые дешёвые на тот момент автомобили в стране. Санкара урезал зарплаты чиновников, а также запретил им пользоваться личными шоферами и летать по авиабилетам первого класса.Более того, Санкара запретил устанавливать в своем кабинете кондиционер, поскольку ему «стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь», и отказался санкционировать развешивание своих портретов в публичных местах и офисах.Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.