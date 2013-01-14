Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Выборы Президента Украины - Юлия Владимировна Тимошенко _ Павло Лазаренко - "Куля в лоба" - американский газ на рынке Украины.
- Цена и кто за это будет платить? - С кого накопили эти средства? - "Кому это выгодно"? За чем изгоняют население Украины неимоверными поборами? Гражданства счастливых собственников фирм Прихватизаторов?. Их статус в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Шановні, Ви будь ласка, у цьому форумі розставляйте приорітети, та робіть правільні висновки: Чому ми так живемо? Звідкіля така кількість "слуг" нетрадиційної для України орієнтації? Звідкіля узялися злидні в Україні? Націю, та громадянства усієї цієї наволочі? Чому "Прихватизація Донбасу" Злодіями має таке голосне відлуння? Та супроводжується відвертим геноцидом тих, хто "працює"? Чому на зараз уся Ненька Україна Злодіями перетворена на "Донбас"?
З Новим Роком усіх!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Портников про те, що таке справжні реформи https://espreso.tv/video/263121 з 5,40 до 9,50 хв. detroytred та freeze дивитись обов'язково, інші теж не пошкодують.
Портников - один из самых известных и высокооплачиваемых порохоботов, уступает только Ганопольскому. Тема - иди бери лопату работай и меняйся, а мы пока тут будем эшелонами тырить известна. Я бы получал такую зарплату как Ганопольский говорил тоже самое как он, ничего личного - только бизнес.
Лучше это почитайте -
Президент Томас Санкара жил на жалование армейского капитана, составлявшее $450 в месяц, а президентский оклад в $2000 перечислял в сиротский фонд. После свержения и убийства Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из старого автомобиля «Пежо», купленного ещё до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трёх гитар и четырёх велосипедов.
Одним из первых нововведений его правительства стало обнародование доходов и счетов всех госчиновников. Был продан весь правительственный автопарк, состоявший из «Мерседесов», вместо которых для нужд министров были приобретены «Рено 5» — самые дешёвые на тот момент автомобили в стране. Санкара урезал зарплаты чиновников, а также запретил им пользоваться личными шоферами и летать по авиабилетам первого класса.
Более того, Санкара запретил устанавливать в своем кабинете кондиционер, поскольку ему «стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь», и отказался санкционировать развешивание своих портретов в публичных местах и офисах.
Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатировал, что в Буркина-Фасо была полностью искоренена коррупция.