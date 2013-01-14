RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4151415241534154
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19

  Starikan написав:freeze
Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.


По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.

Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.
freeze
4
 
Повідомлень: 9003
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 3590 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:45

  freeze написав:По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.
Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.


Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры (введена декретом ВЦИК от 13 мая 1918), один из организаторов продотрядов.
В кинофильме «Ленин в 1918 году» (реж. М. Ромм, 1939 г.) народный комиссар продовольствия РСФСР А. Д. Цюрупа падает в голодный обморок во время доклада в кабинете председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1 ... 0%B8%D1%87

"Ворюга мне милей, чем кровопийца"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15126
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4151415241534154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5752
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65991)
31.12.2018 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.