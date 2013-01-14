Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии. Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.
Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры (введена декретом ВЦИК от 13 мая 1918), один из организаторов продотрядов.
В кинофильме «Ленин в 1918 году» (реж. М. Ромм, 1939 г.) народный комиссар продовольствия РСФСР А. Д. Цюрупа падает в голодный обморок во время доклада в кабинете председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина.