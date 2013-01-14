Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии. Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.
Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры (введена декретом ВЦИК от 13 мая 1918), один из организаторов продотрядов.
В кинофильме «Ленин в 1918 году» (реж. М. Ромм, 1939 г.) народный комиссар продовольствия РСФСР А. Д. Цюрупа падает в голодный обморок во время доклада в кабинете председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина.
Starikan написав:"Ворюга мне милей, чем кровопийца"
Я даже не знаю как выглядит этот Цурюпа, и весь этот совнаркомовский интернационал не долюбливаю. Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках. И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело. Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.
freeze написав:Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках. И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело. Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.
Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому. Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів. Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.
Вибори те саме "вбивство", тільки диктатори можуть правити до скону. Нам таке нафіг не потрібно, тому повільні, але системні зміни, як у наших західних сусідів, а не якийсь дивовижний царь-батюшка.
freeze написав:
Starikan написав:freeze Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.
По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.
Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.
lapay написав:
freeze написав:Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках. И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело. Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.
Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому. Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів. Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого.
Извините, но вставлю свои пять копеек!
Вас вечно уносит в сторону... - причина не Ваша ГЛУПОСТЬ!, а Ваше отсутствие практических знаний и достаточно жесткое влияние лиц заинтересованных(Геббельсовщина остаётся в силе) на Ваше и массовое сознание.
ВСё решается банально и достаточно просто.
Коррупцию сегодняшнего дня в Украине - называют "Украинской" - это не просто ЛОЖЬ! Её занесло сюда Монголо-Татарское Иго и называлась она из учебников "Сидеть на МЗДЕ" - пропихивателем чего сегодня есть РФ и "союзники". "Этнический Украинец её не воспринимает физически" , что ставит нас в конфликт с "Международными отношениями"(именно здесь взошла "Звезда Порошенко" и это невозможно отрицать)
Вам приводился пример Сингапура, Японии,... В каждом Государстве с этим решается по своему, и у Украины существует своя историческая "Таблетка" более, чем эффективная. Как раз против неё и устраивается "хоровод" - "сделать Украинца никем в Украине".
Коррупция - существует везде и имеет свой "ВИД". Например для японца - "золотой парашют" вип менеджменту. Красиво отрегулировано отстранение от участия в госчиновничестве этнических евреев. В Германии - до 20% за "продвижение самого современного немецкого" + для Вип. Канцлера - контроль над газовой трубой из РФ. Германия сейчас наоборот зазывает к себе евреев - для налаживания реализации своей продукции по всему миру.(но их количество в гос службе?) В Сингапуре - Вам целую статью выставлял...."Почему Украина не Сингапур" Но у всего существует жесткое ограничение - за "крысятничество" полное обнуление.
Мы же имеем обратный процесс - на поталу ворогу Відана уся Ненька.
Каждый новый божок переписывает Законы под себя, а не под Государство. Т.Е. приходит он не "Работать в Украине", а "Работать над Украиной". Отсюда ставиться вопрос и историческом решении проблем с "божками" по принципу Хазарского Каганата(как ни дико но это уже критический факт). Но даже в таком случае на костре должны быть в первую очередь публично сожжены все "серые кардиналы", в условиях непрерывного процесса это достаточно сложный процесс.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 31 гру, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Вы преувеличиваете интерес "Врагов" (а я понимаю так, что для вас "Враги" - весь мир) к Украине.
Ничего интересного на нашей территории нет - ни особых полезных ископаемых, ни передовых технологий, ни нормального выхода к морю, одни устаревшие заводы и дотационные шахты. "Лучшие в мире черноземы" - не слишком прибыльный бизнес, чтобы его у бахматюков отбирать. Да еще и грызущиеся друг с другом пересичные.
Не повезло нам с географией и климатом, что поделаешь. Да и с историей.
Starikan написав:Kudrjavuy Вы преувеличиваете интерес "Врагов" (а я понимаю так, что для вас "Враги" - весь мир) к Украине.
Ничего интересного на нашей территории нет - ни особых полезных ископаемых, ни передовых технологий, ни нормального выхода к морю, одни устаревшие заводы и дотационные шахты. "Лучшие в мире черноземы" - не слишком прибыльный бизнес, чтобы его у бахматюков отбирать. Да еще и грызущиеся друг с другом пересичные.
Не повезло нам с географией и климатом, что поделаешь. Да и с историей.
Замените слово "Враги" на слово "экономические конкуренты"(или синоним). И каждое предложение, написанное Вами со смыслом наоборот. (всё же я в этих вопросах имею проф. статус ) - Тогда Мы с Вами придём к консенсусу.
Именно это наложило основной удар по Донбассу со стороны внешнего Врага Он знает состояние дел лучше многих наших "успешных"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Именно это наложило основной удар по Донбассу со стороны внешнего Врага Он знает состояние дел лучше многих наших "успешных"
Донбас сам зробив свій вибір у вигляді Неосовка. Міні КНДР, у якої навкруги вороги, їсти нема чого, одні старі копальні і заводи, які вже нікому не потрібні.
Не грузите "Куйню" от грязного Геббельса! - тошно уже общаться с проплаченными или патологическими "идиотами"(смотрите определение смысла этого слова по Далю) Я Вам уже расписывал, что такое "ОРДЛО"!
Добавлю о "природных ресурсах" - К тому же Украина владела всеми технологиями создания техники и технологиями для извлечения и переработки полезных ископаемых. Практически сейчас, только одна страна мира пытается выйти на уровень Украины по данным позициям - Китай. Именно Китай в данном случае будет владеть возможностью Технологической революции, в случае "совмещения возможностей и Западных технологий". Вот как раз это и есть прения Китай-США.
Но по большому счёту происходит уничтожение самой Украины - где неимоверно преуспевают продажные "слуги народные"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.