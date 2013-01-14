Додано: Пон 31 гру, 2018 13:36

lapay написав: freeze написав: Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост. Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.

Вибори те саме "вбивство", тільки диктатори можуть правити до скону. Нам таке нафіг не потрібно, тому повільні, але системні зміни, як у наших західних сусідів, а не якийсь дивовижний царь-батюшка. Вибори те саме "вбивство", тільки диктатори можуть правити до скону. Нам таке нафіг не потрібно, тому повільні, але системні зміни, як у наших західних сусідів, а не якийсь дивовижний царь-батюшка.

freeze написав: Starikan написав: freeze

Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните. Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.



По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.



Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко. По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.

lapay написав: freeze написав: Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках.

И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело.

Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь. Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках.И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело.Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.

Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому.

Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів.

Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого. Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому.Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів.Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого.

Извините, но вставлю свои пять копеек!Вас вечно уносит в сторону... - причина не Ваша ГЛУПОСТЬ!, а Ваше отсутствие практических знаний и достаточно жесткое влияние лиц заинтересованных(Геббельсовщина остаётся в силе) на Ваше и массовое сознание.Коррупцию сегодняшнего дня в Украине - называют "Украинской" - это не просто ЛОЖЬ! Её занесло сюда Монголо-Татарское Иго и называлась она из учебников "Сидеть на МЗДЕ" - пропихивателем чего сегодня есть РФ и "союзники"., что ставит нас в конфликт с "Международными отношениями"(именно здесь взошла "Звезда Порошенко" и это невозможно отрицать)Вам приводился пример Сингапура, Японии,...В каждом Государстве с этим решается по своему, и у Украины существует своя историческая "Таблетка" более, чем эффективная. Как раз против неё и устраивается "хоровод" - "сделать Украинца никем в Украине".Коррупция - существует везде и имеет свой "ВИД".Например для японца - "золотой парашют" вип менеджменту. Красиво отрегулировано отстранение от участия в госчиновничестве этнических евреев.В Германии - до 20% за "продвижение самого современного немецкого" + для Вип. Канцлера - контроль над газовой трубой из РФ. Германия сейчас наоборот зазывает к себе евреев - для налаживания реализации своей продукции по всему миру.(но их количество в гос службе?)В Сингапуре - Вам целую статью выставлял...."Почему Украина не Сингапур"Но у всего существует жесткое ограничение - за "крысятничество" полное обнуление.Мы же имеем обратный процесс - на поталу ворогу Відана уся Ненька.Каждый новый божок переписывает Законы под себя, а не под Государство.Т.Е. приходит он не "Работать в Украине", а "Работать над Украиной".Отсюда ставиться вопрос и историческом решении проблем с "божками" по принципу Хазарского Каганата(как ни дико но это уже критический факт). Но даже в таком случае на костре должны быть в первую очередь публично сожжены все "серые кардиналы", в условиях непрерывного процесса это достаточно сложный процесс.