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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4152415341544155>
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:19

  Starikan написав:freeze
Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.


По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.

Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:45

  freeze написав:По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.
Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.


Инициатор введения в стране продовольственной диктатуры (введена декретом ВЦИК от 13 мая 1918), один из организаторов продотрядов.
В кинофильме «Ленин в 1918 году» (реж. М. Ромм, 1939 г.) народный комиссар продовольствия РСФСР А. Д. Цюрупа падает в голодный обморок во время доклада в кабинете председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1 ... 0%B8%D1%87

"Ворюга мне милей, чем кровопийца"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:57

  Starikan написав:"Ворюга мне милей, чем кровопийца"


Я даже не знаю как выглядит этот Цурюпа, и весь этот совнаркомовский интернационал не долюбливаю.
Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках.
И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело.
Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках.
И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело.
Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.

Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому. :)
Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів.
Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:36

  lapay написав:
  freeze написав:Так Санкару коррупционеры и убили, потом и коррупция вернулась в полный рост.

Вибори те саме "вбивство", тільки диктатори можуть правити до скону. Нам таке нафіг не потрібно, тому повільні, але системні зміни, як у наших західних сусідів, а не якийсь дивовижний царь-батюшка.



  freeze написав:
  Starikan написав:freeze
Угу, вы еще старые сапоги Сталина вспомните.


По легенде - единственный этнический украинец в Совнаркоме, нарком продовольствия Цурюпа, периодически падал в голодные обмороки, чем раздражал товарищей по партии.

Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.



  lapay написав:
  freeze написав:Но мы у другом, о традиции не воровать сидя на денежных потоках.
И рассказах Портникова по ссылке, что если к власти придет честный мэр в каком-то итальянском сериале, то народу мало не покажется и будет очень тяжело.
Оттуда ненавязчивая последовательность от высоко оплачиваемого Портникова вырисовывается - уж лучше во власти все по старому, а вы берите лопаты и меняйтесь.

Італійці "не крадуть" з повоєнних часів, а найкасовіший фільм, про те як "не красти" по справжньому. :)
Ми не поборемо політичну корупцію в найближчі десятиліття, як і переважна більшість інших держав, її ніде не побороли, деякі, як США, навіть легалізували у вигляді лобістів.
Не важливо, що обіцяють політики, важливо, що вони роблять, як вони роблять європейські реформи, не тільки для влади, але й для виборців. Фільм про те, що закон для всіх, а не тільки для влади. Якщо "всі" не хочуть закону для себе, то його не буде ні для кого.


Извините, но вставлю свои пять копеек!

Вас вечно уносит в сторону... - причина не Ваша ГЛУПОСТЬ!, а Ваше отсутствие практических знаний и достаточно жесткое влияние лиц заинтересованных(Геббельсовщина остаётся в силе) на Ваше и массовое сознание.

ВСё решается банально и достаточно просто.

Коррупцию сегодняшнего дня в Украине - называют "Украинской" - это не просто ЛОЖЬ! Её занесло сюда Монголо-Татарское Иго и называлась она из учебников "Сидеть на МЗДЕ" - пропихивателем чего сегодня есть РФ и "союзники". "Этнический Украинец её не воспринимает физически" , что ставит нас в конфликт с "Международными отношениями"(именно здесь взошла "Звезда Порошенко" и это невозможно отрицать)

Вам приводился пример Сингапура, Японии,...
В каждом Государстве с этим решается по своему, и у Украины существует своя историческая "Таблетка" более, чем эффективная. Как раз против неё и устраивается "хоровод" - "сделать Украинца никем в Украине".

Коррупция - существует везде и имеет свой "ВИД".
Например для японца - "золотой парашют" вип менеджменту. Красиво отрегулировано отстранение от участия в госчиновничестве этнических евреев.
В Германии - до 20% за "продвижение самого современного немецкого" + для Вип. Канцлера - контроль над газовой трубой из РФ. Германия сейчас наоборот зазывает к себе евреев - для налаживания реализации своей продукции по всему миру.(но их количество в гос службе?)
В Сингапуре - Вам целую статью выставлял...."Почему Украина не Сингапур"
Но у всего существует жесткое ограничение - за "крысятничество" полное обнуление.

Мы же имеем обратный процесс - на поталу ворогу Відана уся Ненька.

Каждый новый божок переписывает Законы под себя, а не под Государство.
Т.Е. приходит он не "Работать в Украине", а "Работать над Украиной".
Отсюда ставиться вопрос и историческом решении проблем с "божками" по принципу Хазарского Каганата(как ни дико но это уже критический факт). Но даже в таком случае на костре должны быть в первую очередь публично сожжены все "серые кардиналы", в условиях непрерывного процесса это достаточно сложный процесс.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 31 гру, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:57

Kudrjavuy
Вы преувеличиваете интерес "Врагов" (а я понимаю так, что для вас "Враги" - весь мир) к Украине.

Ничего интересного на нашей территории нет - ни особых полезных ископаемых, ни передовых технологий, ни нормального выхода к морю, одни устаревшие заводы и дотационные шахты. "Лучшие в мире черноземы" - не слишком прибыльный бизнес, чтобы его у бахматюков отбирать. Да еще и грызущиеся друг с другом пересичные.

Не повезло нам с географией и климатом, что поделаешь.
Да и с историей.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:03

  Starikan написав:Kudrjavuy
Вы преувеличиваете интерес "Врагов" (а я понимаю так, что для вас "Враги" - весь мир) к Украине.

Ничего интересного на нашей территории нет - ни особых полезных ископаемых, ни передовых технологий, ни нормального выхода к морю, одни устаревшие заводы и дотационные шахты. "Лучшие в мире черноземы" - не слишком прибыльный бизнес, чтобы его у бахматюков отбирать. Да еще и грызущиеся друг с другом пересичные.

Не повезло нам с географией и климатом, что поделаешь.
Да и с историей.

Замените слово "Враги" на слово "экономические конкуренты"(или синоним, в данном случае слово "Враг" - по факту всеобъемлющее и заменить его нечем по определению).
И каждое предложение, написанное Вами со смыслом наоборот. :shock: (всё же я в этих вопросах имею проф. статус :mrgreen: :roll: )
- Тогда Мы с Вами придём к консенсусу. :D

Именно это наложило основной удар по Донбассу со стороны внешнего Врага
Он знает состояние дел лучше многих наших "успешных"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 31 гру, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Именно это наложило основной удар по Донбассу со стороны внешнего Врага
Он знает состояние дел лучше многих наших "успешных"

Донбас сам зробив свій вибір у вигляді Неосовка. Міні КНДР, у якої навкруги вороги, їсти нема чого, одні старі копальні і заводи, які вже нікому не потрібні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:21

  lapay написав:
  Kudrjavuy написав:Именно это наложило основной удар по Донбассу со стороны внешнего Врага
Он знает состояние дел лучше многих наших "успешных"

Донбас сам зробив свій вибір у вигляді Неосовка. Міні КНДР, у якої навкруги вороги, їсти нема чого, одні старі копальні і заводи, які вже нікому не потрібні.

Не грузите "Куйню" от грязного Геббельса!
- тошно уже общаться с проплаченными или патологическими "идиотами"(смотрите определение смысла этого слова по Далю) Я Вам уже расписывал, что такое "ОРДЛО"!

Добавлю о "природных ресурсах"
- К тому же Украина владела всеми технологиями создания техники и технологиями для извлечения и переработки полезных ископаемых.
Практически сейчас, только одна страна мира пытается выйти на уровень Украины по данным позициям - Китай.
В Чили - ограничили медью.
В ЮАР - запустили процесс разрушения
Для Индо-Китая это будет процесс развития на десятилетия.
Польша стала восстанавливать угледобычу и машиностроение ГШО.
Именно Китай в данном случае будет владеть возможностью Технологической революции, в случае "совмещения возможностей и Западных технологий". Вот как раз это и есть прения Китай-США.

Но по большому счёту происходит уничтожение самой Украины - где неимоверно преуспевают продажные "слуги народные"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 31 гру, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15

Цель всех Реформ одна: Западные нормативы и отношения к Частной собственности на Производства.
Путь по которому мы "идём" - делёж криминалом советского наследия.
Вор - ему по цимбалам непрерывный цикл производства, население, технологии, образование, история, культура,....
- Их интересует одно:
Реальные ДЕНЬГИ

В то же время и на Западе приходят к ряду нормативов, которые у нас были на порядок выше.(а у нас они принудительно разрушаются)

Из всего процесса мы имеем принудительно выведенное ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ и сам процесс развития производства.(ибо по сути единым заказчиком есть своё Государство с его деньгами - финансами)
Ликвидацию системы образования, здравоохранения, социального обеспечения,... - этакий цирк с ног на голову.
Криминал у нас насильно навязанный во всех сферах жизни - при чём от институтов Государственной власти. Которая сама никогда за последние 100 лет реально не "Работала".
Слово "Работала" - в прямом смысле "Создавала", а не прописывала под чьи-то сверх доходы. Именно этот процесс выбрасывает Украину и её население за грани цивилизации.
- Как с этим Бороться?
- "Судами"(Правовыми методами) - это больше чем обман.
- "Революциями" - здесь всегда есть "интерес" - "союзников" и гарантов по Будапештскому меморандуму.
- Отсюда в память про Нестор Ивановича Махно, Степана Бендеру,... Аугу́сто Хосе́ Рамо́н Пиноче́т Уга́рте(И вновь - именно о национальной политике(равенстве-анархии-ст. Конституции Украины №1), под предлогом чего воют вражеские кликуши, и местные Воры создают схемы обхода).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 31 гру, 2018 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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