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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Міні КНДР, у якої навкруги вороги, їсти нема чого, одні старі копальні і заводи, які вже нікому не потрібні.

Прям нынешнюю Украину описали- генеральная линия партии власти, основанная на идеологии нацизма и национализма, переругались со всеми соседями, сворачивание свобод, государственная церковь, население настолько обнищало, что даже не может оплатить коммунальные платежи,а молодежь старается уехать из страны, а от былого величия одной из самых богатых республик Советского союза остались одни старые заводы и обветшалая инфраструктура.
Востаннє редагувалось YKK в Пон 31 гру, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:28

YKK
Не забудьте на лифте в новогоднюю ночь прокатится. Ведь это реальное достижение молодой народной республики.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:32

  pesikot написав:YKK
Не забудьте на лифте в новогоднюю ночь прокатится. Ведь это реальное достижение молодой народной республики.

Конечно, в отличии от "европейской" столицы в Луганске все лифты работают и даже отопление есть. А вы помылись? В Киеве уже горячую воду пустили? Нельзя вонючим Новый год встречать. Можете приехать, разрешу помыться.
П.С. Что в голове у человека, который выискивает в сети новости где работают или не работают лифты? Вы бы этой проблемой у себя в городе занялись.
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  YKK написав:Прям нынешнюю Украину описали- генеральная линия партии власти, основанная на идеологии нацизма и национализма, переругались со всеми соседями, сворачивание свобод, государственная церковь, население настолько обнищало, что даже не может оплатить коммунальные платежи,а молодежь старается уехать из страны, а от былого величия одной из самых богатых республик Советского союза остались одни старые заводы и обветшалая инфраструктура

Прям всі тікають з бідної України в процвітаючий Лугандон? ;)
Не читайте/дивіться радянських/російських газет/токшоу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42

pesikot
YKK
lapay

:lol:
Вы хоть в Новогодний праздник поздравьте друг друга!
А то действительно ...(козлёночками) станете!
Ведь нас всех большее объединяет - в частности Враг разделил и разъединяет - лютый и ненавистный наравне нашествия с Востока нового Монголо-Татарского Ига.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:49

Это полный пипец....
Перспективы Украины, и кандидатов в Президенты:
https://gordonua.com/news/politics/zele ... 17194.html

Политика полетела в "порно-шоу"!
Дикие перспективы такого Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:04

lapay
Заинтересовало. Посмотрел.
А теперь сравните 2 страны
Буркина Фасо - Рейтинг восприятия коррупции

https://u.to/fihpFA
(ваша ссылка)
Украина - Рейтинг восприятия уровня коррупции

https://u.to/_ihpFA
Информативно:
2006-2009 - Ющенко
2010-2013 - Янукович
2013-2017 - Порошенко.
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