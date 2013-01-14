Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Міні КНДР, у якої навкруги вороги, їсти нема чого, одні старі копальні і заводи, які вже нікому не потрібні.
Прям нынешнюю Украину описали- генеральная линия партии власти, основанная на идеологии нацизма и национализма, переругались со всеми соседями, сворачивание свобод, государственная церковь, население настолько обнищало, что даже не может оплатить коммунальные платежи,а молодежь старается уехать из страны, а от былого величия одной из самых богатых республик Советского союза остались одни старые заводы и обветшалая инфраструктура.
Востаннє редагувалось YKK в Пон 31 гру, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:YKK Не забудьте на лифте в новогоднюю ночь прокатится. Ведь это реальное достижение молодой народной республики.
Конечно, в отличии от "европейской" столицы в Луганске все лифты работают и даже отопление есть. А вы помылись? В Киеве уже горячую воду пустили? Нельзя вонючим Новый год встречать. Можете приехать, разрешу помыться. П.С. Что в голове у человека, который выискивает в сети новости где работают или не работают лифты? Вы бы этой проблемой у себя в городе занялись.
YKK написав:Прям нынешнюю Украину описали- генеральная линия партии власти, основанная на идеологии нацизма и национализма, переругались со всеми соседями, сворачивание свобод, государственная церковь, население настолько обнищало, что даже не может оплатить коммунальные платежи,а молодежь старается уехать из страны, а от былого величия одной из самых богатых республик Советского союза остались одни старые заводы и обветшалая инфраструктура
Прям всі тікають з бідної України в процвітаючий Лугандон? Не читайте/дивіться радянських/російських газет/токшоу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Вы хоть в Новогодний праздник поздравьте друг друга! А то действительно ...(козлёночками) станете! Ведь нас всех большее объединяет - в частности Враг разделил и разъединяет - лютый и ненавистный наравне нашествия с Востока нового Монголо-Татарского Ига.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Политика полетела в "порно-шоу"! Дикие перспективы такого Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине. Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам. Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – напомнил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.