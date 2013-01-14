Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ещё раз С Новым Годом! Та, хай сдохнуть наші вороженьки!
http://patrioty.org.ua/society/armenyia ... 61035.html "Цены, зарплаты, места у кормушки, у кого какое авто или кто куда смог/не смог поехать на отдых. Отдавать голос за деньги или работать на агрессора в информационном плане. Голосовать за Зеленского "по приколу, а чо?" и "страна у нас такая", - пише у своєму блозі Олена Кудренко, повідомляють Патріоти України, і продовжує:
"Возня, возня, возня... Какая? КАКАЯ у нас страна? Знаешь, к черту машины и места у кормушки. Ты прежде всего ЖИВЕШЬ. Живешь в своем доме, имеешь работу или бизнес, и тебя не разбомбили. Не отобрали имущество. И ты не вынужден бежать из страны налегке.
Я вообще скажу факт: если ты отворачиваешься от новостей и сводок с фронта - ты как бы "в домике". Солнышко (сейчас зимнее, редкое). Магазины работают, транспорт ездит. Люди снуют по делам. И как бы все отлично, и нет войны. Ты выпадаешь из информационного поля и тебе легче поверить - что врага нет. Ты не хочешь знать, сколько их стоит у наших границ - вот и внушаешь себе, что войну придумали. "Военное положение отменили - а враг так и не пришел" (с).
Что это "Путин договорился с Порошенко"... А нашему это зачем? Чтобы зарабатывать на войне? А до этого он не зарабатывал на конфетах и прочем? И если договорился, то какая выгода Путину от секторальных санкций? От падения рубля? От оттока капитала? "Хорошая" договоренность, ничего не скажешь.
Вы, ребята, наверное смотрите сейчас на нас сверху и пальцем у виска крутите: - Что за возня? Одна голоса покупает, обещает манну небесную. Второй пох...рил армию, а теперь строит из себя полководца-победителя. Третий перепутал пост главнокомандующего с ролью в комедии.
И кто-то "вне политики". И для кого-то "Крым - это Крым" , и назвать его Украиной язык немеет. А кто-то получает меньше при Порохе, и поэтому "я не буду говорить Слава Украине принципиально".
А следом за всем этим мусором - толпа. - Даа-аа! Нам плохо, нам мало, нам нужно сейчас и сразу. Этого - меньше, того - больше. Население, у которого патриотизм измеряется кошельком. А фантазии перепутаны с реальностью. Где "враг не пришел" (а он пришел и давно), и "это все предвыборный пиар".
Тысячи погибших. Тысячи человеческих жизней. И никто из них не воевал за конкретного политика. И вряд ли они воевали за кошелек. А враг для них был очевиден. Они его видели и от его пули погибали. Таких как они вся эта политическая шушера - НЕДОСТОЙНА. И та, которая готова договариваться с Путиным. И та, для кого нет войны. И та - кто с легкостью меняет страну на обещания.
Кто-то недавно сказал: в России сильна "элита", но слабо общество. В Украине слаба "элита" - но сильно общество. Я бы немного подкорректировала. Элита наша - вот она. Она погибает за страну. Даже за тех, кому "Слава Украине" - западло сказать. Потому что "при Яныке получал больше". Эти ребята - погибшие и погибающие - наша элита. Сознательная, сильная, с железным характером, готовая отдать самое дорогое - ЖИЗНЬ.
А рядом - "гарантую, знижу цiни на газ в 4 раза"... тьфу... Несравнимо. Да, мы возимся, барахтаемся, и нам бы выделить самое главное: будет страна - будет будущее. Посмотрите, как сейчас унижаются Армения, Беларусь та же. Полностью сдавшие свои государственные интересы Путину. А мы - плюнули ему в лицо. Почти единственные. С силой. Не сомневаясь в своем выборе. Они смотрят на нас, "оттуда", и молча напоминают: - Не подведите. Не капитулируйте. Не занимайтесь ерундой. Мы же Украинцы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay Спасибо и Вам и Портникову! Под Новый Год давно так не смеялся)))
Вы суть-то этого клоуна (по данному вопросу) уловили? Он прямо от народа (каждого пересичного) требует норм аля морального кодекса строителя коммунизма (только без идеологической составляющей).
Откуда это прозрение в голове пересичного возьмется и приживется? Комми долбили компропагандой. Моисей водил-водил и якобы выводил. Можно хим. препаратами или ещё в какой способ)) Это всё утопии...
Есть люди. Разные. Есть выхлоп от их телодвижений. Задача власть имущих лишь в том, чтобы создать такие условия, при которых будет достаточная эффективность-выхлоп-результат от этих телодвижений пересичных.
Это функция можновладцив. Крапка. Сказки о власти народа, народ сам выбирает, народ достоин и т.д, - это обман.
Если, к примеру, мой образно сосед нарушает (не платит налоги, ставит ларьки и т.д,), то это не моя функция-задача-обязанность направлять его на путь истинный в тот или иной способ. А портниковы и комми желают функции властей и чиновников ловко перекинуть на пересичного... При этом рычажки власти и управления-влияния, так и оставив в своих плотных алчных ручонках.
Максимум, мишура с децентрализацией. Мишура - потому что эти немногие переданные рычажки будут аккуратненько размыты между мной и этим соседом.