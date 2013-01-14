Ок.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:24
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:33
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Розенко вже не той:
А його нова пасія цілком може падати від голоду
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:50
Хороший взгляд на момент в нашей истории рекомендую, не копию, бо много букаФФ:
Ещё раз С Новым Годом!
Та, хай сдохнуть наші вороженьки!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:02
lapay
Спасибо и Вам и Портникову!
Под Новый Год давно так не смеялся)))
Вы суть-то этого клоуна (по данному вопросу) уловили?
Он прямо от народа (каждого пересичного) требует норм аля морального кодекса строителя коммунизма (только без идеологической составляющей).
Откуда это прозрение в голове пересичного возьмется и приживется?
Комми долбили компропагандой.
Моисей водил-водил и якобы выводил.
Можно хим. препаратами или ещё в какой способ))
Это всё утопии...
Есть люди. Разные. Есть выхлоп от их телодвижений.
Задача власть имущих лишь в том, чтобы создать такие условия, при которых будет достаточная эффективность-выхлоп-результат от этих телодвижений пересичных.
Это функция можновладцив. Крапка. Сказки о власти народа, народ сам выбирает, народ достоин и т.д, - это обман.
Если, к примеру, мой образно сосед нарушает (не платит налоги, ставит ларьки и т.д,), то это не моя функция-задача-обязанность направлять его на путь истинный в тот или иной способ.
А портниковы и комми желают функции властей и чиновников ловко перекинуть на пересичного...
При этом рычажки власти и управления-влияния, так и оставив в своих плотных алчных ручонках.
Максимум, мишура с децентрализацией. Мишура - потому что эти немногие переданные рычажки будут аккуратненько размыты между мной и этим соседом.
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:13
Ось в цьому і зариті засади совкового мишлення...
Сусід -сусіду - вказувати не хоче
Але сам постійно вказує владі.....
Давайте по порядку
1 Хто вибирає владу ?
Населення...
Але вибрана населенням влада на думку кальсоно-лампасника - постійно вела не туди....
Цікаво
Вийшли з комунізму , влада вела не туди - прийшли до капіталізму...
Так хто вів?
2 Додам для розрива головного мозку у бувшого військового
Якщо потихеньку в кожного під впливом інформації яка лунала не з екранів телевізорів і передовиць газет , а з оповідань родичів/сусідів про Європу/США складалось враження про те як треба жити- відразу й змінювались обрані цим населенням політики
Від комуніста Кравчука до червоного директора Кучми , потім до районного агронома/голови НБУ/премєра /західофіла Ющенка-потім маятник гойднувся в сторону завгара/педераційника/злодія Януковича і на сьогодні олігарха/західофіла/інтегратора Порошенко...
Тому вибори через три місяці покажуть зміни в настроях населення
Якщо порозумнішало - підтвердять обраний курс, якщо 70(Європа) на 30(педерація) - оберуть якогось Гриценко/Ляшка, якщо 50(совок)/50(Європа) - тоді Тимошенко , якщо ж 70 совок/30Європа - то когось з когорти бойко-муряєв-вілкул-рабінович....
ПС
Найсмішніше те - що не може бути прогресивної влади у відсталого населення, точно так само як не може бути прогресивного населення у відсталої влади...
Це дві сторони медалі , одна з яких відрізняється малюнком від другої-але при цьому сама медаль зроблена з одного матеріалу ( а вже дерево це чи вата чи золото - інше питання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:01
Для тупого.
Влади пересичный не указывает.
Обязанности должностных лиц определены в соответствующих этим посадам документах (начиная с Конституции).
Шнобельщик, как обычно, перебрехуэ))
Как в реалиях выбирает народ - см. у того же Портникова.
На сознательность народа делался упор ... в совке.
А в развитых странах упор делается на инструменты: от застекления окон мером Нью-Йорка и до реально работающих согласно демократического законодательства полиции, прокуратуры, налоговой и т.д.
Ключевые слова - реально работающих.
Хоть по причине системы противовесов (США), хоть по причине высокого уровня ответственности меркелей и пр. (Европа).
З.Ы. народ выбирал кравчуков, кучм и т.д., потому что они имели рычаги влияния и ловчее своих конкурентов смогли манипулировать избирателем.
Вчера ловко сманипулировал ПАП, завтра более ловко сманипулирует избирателем ЮВТ.
Народ выбирает)))
Это всё равно, что выбор стаканчика у наперсточника...
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:38
Медаль одна.
Только роли (функции) разные.
Моисей водил народ, а не Моисея водили.
Бальцерович и Ко преодолевали сопротивление пересичных поляков реформам.
Меркель своей ответственностью показывает пример.
Отцы-основатели закладывали систему противовесов.
Румыны не намного сознательнее украинцев))
Шнобельщик, как обычно, не напрягается с обоснованием силы связей. Как удобно, так и представляет.
З.Ы. ну а уж отсебятина за оппонента (кто там куда вел)) вообще не поддается пониманию.
Новых шнобельных фантазий в Новом году!))
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:47
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