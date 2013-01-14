RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4154415541564157>
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:24

  lapay написав:
  YKK написав:Не смотрите украинские помойки, тогда не будете писать всю ту ахинею, которую Вы пишите.

Не читайте, тим паче, що я пишу для інших. :)

Ок.
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 30.10.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Традиции увы утеряны, сложно представить в этой ситуации весьма упитанных Реву и Розенко.


Розенко вже не той:
Після знайомства з телеведучою Павло Розенко схуд на 30 кг. Дотримувався спеціальної ­дієти, каже. https://gazeta.ua/articles/people-newsp ... miv/877205

А його нова пасія цілком може падати від голоду

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 19.04.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:26

Улыбнитесь:
yanyura
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 09.01.09
Подякував: 934 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:50

Хороший взгляд на момент в нашей истории рекомендую, не копию, бо много букаФФ:
http://horobetsolexandr.patrioty.org.ua ... 60958.html

Ещё раз С Новым Годом!
Та, хай сдохнуть наші вороженьки!
http://patrioty.org.ua/society/armenyia ... 61035.html
"Цены, зарплаты, места у кормушки, у кого какое авто или кто куда смог/не смог поехать на отдых. Отдавать голос за деньги или работать на агрессора в информационном плане. Голосовать за Зеленского "по приколу, а чо?" и "страна у нас такая", - пише у своєму блозі Олена Кудренко, повідомляють Патріоти України, і продовжує:

"Возня, возня, возня... Какая? КАКАЯ у нас страна? Знаешь, к черту машины и места у кормушки. Ты прежде всего ЖИВЕШЬ. Живешь в своем доме, имеешь работу или бизнес, и тебя не разбомбили. Не отобрали имущество. И ты не вынужден бежать из страны налегке.

Я вообще скажу факт: если ты отворачиваешься от новостей и сводок с фронта - ты как бы "в домике". Солнышко (сейчас зимнее, редкое). Магазины работают, транспорт ездит. Люди снуют по делам. И как бы все отлично, и нет войны. Ты выпадаешь из информационного поля и тебе легче поверить - что врага нет. Ты не хочешь знать, сколько их стоит у наших границ - вот и внушаешь себе, что войну придумали. "Военное положение отменили - а враг так и не пришел" (с).

Что это "Путин договорился с Порошенко"... А нашему это зачем? Чтобы зарабатывать на войне? А до этого он не зарабатывал на конфетах и прочем? И если договорился, то какая выгода Путину от секторальных санкций? От падения рубля? От оттока капитала? "Хорошая" договоренность, ничего не скажешь.

Вы, ребята, наверное смотрите сейчас на нас сверху и пальцем у виска крутите: - Что за возня? Одна голоса покупает, обещает манну небесную. Второй пох...рил армию, а теперь строит из себя полководца-победителя. Третий перепутал пост главнокомандующего с ролью в комедии.

И кто-то "вне политики". И для кого-то "Крым - это Крым" , и назвать его Украиной язык немеет. А кто-то получает меньше при Порохе, и поэтому "я не буду говорить Слава Украине принципиально".

А следом за всем этим мусором - толпа. - Даа-аа! Нам плохо, нам мало, нам нужно сейчас и сразу. Этого - меньше, того - больше. Население, у которого патриотизм измеряется кошельком. А фантазии перепутаны с реальностью. Где "враг не пришел" (а он пришел и давно), и "это все предвыборный пиар".

Тысячи погибших. Тысячи человеческих жизней. И никто из них не воевал за конкретного политика. И вряд ли они воевали за кошелек. А враг для них был очевиден. Они его видели и от его пули погибали. Таких как они вся эта политическая шушера - НЕДОСТОЙНА. И та, которая готова договариваться с Путиным. И та, для кого нет войны. И та - кто с легкостью меняет страну на обещания.

Кто-то недавно сказал: в России сильна "элита", но слабо общество. В Украине слаба "элита" - но сильно общество. Я бы немного подкорректировала. Элита наша - вот она. Она погибает за страну. Даже за тех, кому "Слава Украине" - западло сказать. Потому что "при Яныке получал больше". Эти ребята - погибшие и погибающие - наша элита. Сознательная, сильная, с железным характером, готовая отдать самое дорогое - ЖИЗНЬ.

А рядом - "гарантую, знижу цiни на газ в 4 раза"... тьфу... Несравнимо. Да, мы возимся, барахтаемся, и нам бы выделить самое главное: будет страна - будет будущее. Посмотрите, как сейчас унижаются Армения, Беларусь та же. Полностью сдавшие свои государственные интересы Путину. А мы - плюнули ему в лицо. Почти единственные. С силой. Не сомневаясь в своем выборе. Они смотрят на нас, "оттуда", и молча напоминают: - Не подведите. Не капитулируйте. Не занимайтесь ерундой. Мы же Украинцы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6176
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:02

lapay
Спасибо и Вам и Портникову!
Под Новый Год давно так не смеялся)))

Вы суть-то этого клоуна (по данному вопросу) уловили?
Он прямо от народа (каждого пересичного) требует норм аля морального кодекса строителя коммунизма (только без идеологической составляющей).

Откуда это прозрение в голове пересичного возьмется и приживется?
Комми долбили компропагандой.
Моисей водил-водил и якобы выводил.
Можно хим. препаратами или ещё в какой способ))
Это всё утопии...

Есть люди. Разные. Есть выхлоп от их телодвижений.
Задача власть имущих лишь в том, чтобы создать такие условия, при которых будет достаточная эффективность-выхлоп-результат от этих телодвижений пересичных.

Это функция можновладцив. Крапка. Сказки о власти народа, народ сам выбирает, народ достоин и т.д, - это обман.

Если, к примеру, мой образно сосед нарушает (не платит налоги, ставит ларьки и т.д,), то это не моя функция-задача-обязанность направлять его на путь истинный в тот или иной способ.
А портниковы и комми желают функции властей и чиновников ловко перекинуть на пересичного...
При этом рычажки власти и управления-влияния, так и оставив в своих плотных алчных ручонках.

Максимум, мишура с децентрализацией. Мишура - потому что эти немногие переданные рычажки будут аккуратненько размыты между мной и этим соседом.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:11

Всех с Наступающим!
Все буде добре.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:13

  detroytred написав:Если, к примеру, мой образно сосед нарушает (не платит налоги, ставит ларьки и т.д,), то это не моя функция-задача-обязанность направлять его на путь истинный в тот или иной способ.
А портниковы и комми желают функции властей и чиновников ловко перекинуть на пересичного...
При этом рычажки власти и управления-влияния, так и оставив в своих плотных алчных ручонках.
Ось в цьому і зариті засади совкового мишлення...
Сусід -сусіду - вказувати не хоче
Але сам постійно вказує владі.....
Давайте по порядку
1 Хто вибирає владу ?
Населення...
Але вибрана населенням влада на думку кальсоно-лампасника - постійно вела не туди....
Цікаво
Вийшли з комунізму , влада вела не туди - прийшли до капіталізму...
Так хто вів?
2 Додам для розрива головного мозку у бувшого військового
Якщо потихеньку в кожного під впливом інформації яка лунала не з екранів телевізорів і передовиць газет , а з оповідань родичів/сусідів про Європу/США складалось враження про те як треба жити- відразу й змінювались обрані цим населенням політики
Від комуніста Кравчука до червоного директора Кучми , потім до районного агронома/голови НБУ/премєра /західофіла Ющенка-потім маятник гойднувся в сторону завгара/педераційника/злодія Януковича і на сьогодні олігарха/західофіла/інтегратора Порошенко...

Тому вибори через три місяці покажуть зміни в настроях населення
Якщо порозумнішало - підтвердять обраний курс, якщо 70(Європа) на 30(педерація) - оберуть якогось Гриценко/Ляшка, якщо 50(совок)/50(Європа) - тоді Тимошенко , якщо ж 70 совок/30Європа - то когось з когорти бойко-муряєв-вілкул-рабінович....

ПС
Найсмішніше те - що не може бути прогресивної влади у відсталого населення, точно так само як не може бути прогресивного населення у відсталої влади...

Це дві сторони медалі , одна з яких відрізняється малюнком від другої-але при цьому сама медаль зроблена з одного матеріалу ( а вже дерево це чи вата чи золото - інше питання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19860
З нами з: 15.01.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:01

Для тупого.
Влади пересичный не указывает.
Обязанности должностных лиц определены в соответствующих этим посадам документах (начиная с Конституции).

Шнобельщик, как обычно, перебрехуэ))

Как в реалиях выбирает народ - см. у того же Портникова.

На сознательность народа делался упор ... в совке.
А в развитых странах упор делается на инструменты: от застекления окон мером Нью-Йорка и до реально работающих согласно демократического законодательства полиции, прокуратуры, налоговой и т.д.
Ключевые слова - реально работающих.
Хоть по причине системы противовесов (США), хоть по причине высокого уровня ответственности меркелей и пр. (Европа).

З.Ы. народ выбирал кравчуков, кучм и т.д., потому что они имели рычаги влияния и ловчее своих конкурентов смогли манипулировать избирателем.

Вчера ловко сманипулировал ПАП, завтра более ловко сманипулирует избирателем ЮВТ.
Народ выбирает)))
Это всё равно, что выбор стаканчика у наперсточника...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:38

Медаль одна.
Только роли (функции) разные.
Моисей водил народ, а не Моисея водили.
Бальцерович и Ко преодолевали сопротивление пересичных поляков реформам.
Меркель своей ответственностью показывает пример.
Отцы-основатели закладывали систему противовесов.

Румыны не намного сознательнее украинцев))

Шнобельщик, как обычно, не напрягается с обоснованием силы связей. Как удобно, так и представляет.

З.Ы. ну а уж отсебятина за оппонента (кто там куда вел)) вообще не поддается пониманию.

Новых шнобельных фантазий в Новом году!))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:47

  budivelnik написав:2 Додам для розрива головного мозку у бувшого військового

Такое случается только у бывших прапоров.
Точно ...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4154415541564157>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 83551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.