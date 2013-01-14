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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4154415541564157
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:51

Первый пошел!
В Украине зарегистрировали первого кандидата в президенты
31 декабря 2018
Свою кандидатуру зарегистрировал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

https://www.unian.net/politics/10395981 ... denty.html

Без 1 минуты до полуночи на "1+1" Зеленский объявил, что он идет баллотироваться на Президента Украины.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:02

  detroytred написав:Влади пересичный не указывает.
Ще раз для лампасо-кальсонника
1 Населення виховувалось в СРСР
2 По словам відставного носія кальсон - влада у нас постійно погана
3 Як з таким поганим населенням і ще гіршою владою з засиллям корупції ми дійшли до
а - безвізу
б - Томосу

Моя версія ( зверніть увагу все в одному повідомленні а не в трьох)
Влада і населення - це єдине.
З поганого населення виходить погана влада , погана влада керує поганим населенням.
Враховуючи ту точку куди дійшла країна - у нас не найкраще населення . яким керує не найкраща влада....
Але й не найгірше населення, з найгіршою владою.

Тому
Кожен має можливість покращити себе
Трошки менше можливостей покращити сусіда
Ще менше можливостей покращити керівника свого ЖЕКу чи ОСББ
і так далі на всіх рівнях , але тоді
Якщо кожен покращить себе
То й сусід покращиться бе впливу зовні
І керівник ЖЕКу чи ОСББ входить в категорію кожен...
Дивишся з таким підходом і не треба буде ні на кого нарікати і нікого повчати...

Для лампасокальсонника
Припустимо що він викладав якусь дисципліну в училищі
Чи може він заявити що всі його курсанти усвоїли цю дисципліну на відмінно ?
Якщо він таке заявить - ми всі разом присвоїмо йому звання брехуна і фантазера
Якщо ж він заявить що не всі вчились на відмінно - то згідно його ж логіки ми зможемо присвоїти йому звання невігласа і нероби... бо він не зміг змусити навіть курсантів в армії виконувати його вказівки , а в нього і прав до курсантів - на порядок вище ніж в Президента на мене....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:07

Я так понимаю, у старшины комплекс от недостачи нижнего белья остался. Но зачем его выставлять напоказ на всеукраинском форуме?! Это жене казарма..

2. Почему оппонент использует такие определения *погана* влада, *погане* населення?
Потому что они искажают предмет дискуссии. В его сторону.
Погана))

3. Целое-то единое. Но части разные, функции разные. Коммунист и работник института марксизма-ленинизма Бальцерович не знал отсебятины моего оппонента, поэтому провёл реформы рыночные успешно, невзирая на сопротивление части населения.

4. Так о том и речь, что власть не использует свои возможности по улучшению своей работы, выполнению своих функций.
Народ использует... ещё и как. Вплоть до выезда за кордон.

5. Оппонент не видит предмета дискуссии. Сравнивать нужно не обучаемых, пидлеглих. Народы, население, потоки, группы принципиально не так уж отличаются. Лишних хромосом ни у кого нет.
Сравнивать нужно разные власти, управленцев, преподавателей. Вот у них разная работа (разные цели, желания, методы, обеспечение и т.д.) и разный результат.

Нетрудно вспомнить ссылку Кудрявого о разных комбригах...
Бойцы были те же, поменялся комбриг и ..., а также замена профессионалов на ...

У оппонента очень много *якщо...*. То есть необоснованных предположений (фантазий).
Впрочем это прогресс. По сравнению, когда он сразу и прямо искажал (попросту лгал).

Считать до трёх оппонент умеет (число моих сообщений), но это не повод для звернення на це уваги)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:12

yanyura
Да ещё подвинул во времени действующего президента.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 09:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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